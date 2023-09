Chủ tịch nước: Lào Cai cần cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ cho phù hợp với tình hình mới

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023). Ảnh: Phạm Bằng.

Dự buổi Lễ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 2; đại diện lãnh đạo tỉnh Yên Bái...

Ôn lại kỷ niệm tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, cho biết: Từ khi Cách mạng tháng Tám thành công đến cuối 1962, Bác Hồ đã có 6 lần gửi thư cho cán bộ, chiến sỹ, các cháu thiếu nhi, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Lào Cai. Với cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ còn tặng nhiều Huy hiệu, Huân chương, Bằng khen cho cán bộ, đảng viên và các tập thể tiêu biểu của tỉnh Lào Cai.

Cuối năm 1950, hay tin Lào Cai giải phóng, Bác Hồ đã viết thư gửi đồng bào Lào Cai và các chiến sĩ tham gia chiến dịch với sự bày tỏ niềm vui giải phóng và động viên nhân dân, cán bộ, chiến sỹ phải ra sức chiến đấu, lao động sản xuất.

Để ghi nhận nỗ lực của tỉnh Lào Cai, ngày 23/9/1958, Bác Hồ cùng với phái đoàn của Đảng, Chính phủ đã tới thăm tỉnh Lào Cai, đây trở thành sự kiện trọng đại, niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Buổi nói chuyện sáng 24/9/1958 tại trụ sở Tỉnh uỷ Lào Cai với cán bộ, công nhân, chiến sĩ, Việt kiều và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, Chủ tịch Hồ Chí minh đã nhấn mạnh: "Tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau như anh em ruột thịt".

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 65 năm qua, lớp lớp thế hệ người dân Lào Cai đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, cùng đồng bào cả nước hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện khát vọng thống nhất non sông.

Sau tái lập tỉnh (năm 1991), từ điểm xuất phát là 1 trong 6 tỉnh nghèo nhất cả nước, Lào Cai đã vươn lên mạnh mẽ trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Tây Bắc và là tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và Miền núi Phía Bắc. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và phong tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Bằng.

"Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Lào Cai luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì một Lào Cai phát triển nhanh, bền vững. Nhớ lời Bác dạy". Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở TP. Lào Cai. Ảnh: Phạm Bằng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhiệt liệt biểu dương biểu dương thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đạt được trong những năm qua.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai phải luôn ghi nhớ, nghiên cứu, thấm nhuần những lời dạy mang tầm tư duy chiến lược, nhìn xa trông rộng của Bác; thấu hiểu hơn tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc Lào Cai và tình cảm của đồng bào Lào Cai đối với Bác kính yêu.

Tỉnh Lào Cai cần cụ thể hóa lời dạy của Bác cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỉnh Lào Cai phải chủ động, sáng tạo hơn nữa, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế để trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du, miền núi Bắc bộ; trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc; là trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ cửa khẩu, công nghiệp luyện kim, hóa chất, phát triển dược liệu của vùng và cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Tôi rất ấn tượng và trân trọng nét đẹp văn hóa, phong tục của đồng bào Hà Nhì, xã Y Tý, huyện Bát Xát trong bảo vệ rừng, coi rừng là "Người Mẹ thiên nhiên" nuôi dưỡng, chở che cho con người. Cần phát huy, nhân rộng nét đẹp văn hóa này để các địa phương trong toàn tỉnh và toàn quốc học tập, noi theo".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu địa phương cần tăng cường hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như lời Bác đã căn dặn đồng bào Lào Cai: "Tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt. Đặc biệt là đối với các dân tộc rất ít người... thì các đồng bào đông người hơn cần phải tìm cách giúp đỡ họ về mọi mặt".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Nhà trưng bày lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng.

Với vị trí xung yếu về quốc phòng, an ninh, "phên dậu" của Tổ quốc, Lào Cai phải thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, "thế trận lòng dân", bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi Lễ, 25 tập thể và 40 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai.