Chủ tịch nước thăm Phòng Cảnh vệ miền Trung

Chiều 10/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm phòng Cảnh vệ miền Trung, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập đơn vị. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng.



Báo cáo với Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, phòng Cảnh vệ miền Trung được thành lập năm 2017 gồm một số cán bộ điều động từ nhiều nơi đến làm việc, vừa thiếu, vừa yếu. Hiện nay, lực lượng cảnh vệ miền Trung đã được tăng cường về lực lượng và chất lượng, được đầu tư vũ khí, khí tài cơ sở vật chất hiện đại, hoàn toàn tự chủ trong công tác đảm bảo an ninh an toàn cho đối tượng cảnh vệ.



Chủ tịch nước tặng hoa chúc mừng Phòng Cảnh vệ miền Trung. Ảnh: Đ.T

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc thành lập phòng Cảnh vệ miền Trung là quyết định sáng suốt kịp thời. Bởi Đà Nẵng và khu vực miền Trung là địa bàn trọng điểm, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng quốc gia và quốc tế, nhiều đoàn công tác cấp cao của Đảng, Nhà nước đến làm việc. Mới đây là sự kiện APEC- 2017, nơi đây đã đón tiếp, bảo vệ an toàn cho nhiều nhân vật trọng yếu.

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước phát biểu nhân buổi thăm Phòng Cảnh vệ miền Trung. Ảnh: Đ.T

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc thành lập phòng Cảnh vệ miền Trung chứng tỏ tầm nhìn của Bộ Công an đối với khu vực có vị thế rất quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Khu vực miền Trung- Tây nguyên, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam diễn ra nhiều sự kiện trong nước và nước ngoài, đón tiếp nhiều đoàn cấp cao.

Trong thời gian qua, lực lượng cảnh vệ miền Trung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước, Bộ Công an giao, nghiệp vụ được nâng lên, phối hợp với Công an các địa phương hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho các đoàn công tác cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế.

Chủ tịch nước tặng tranh cho Phòng Cảnh vệ miền Trung. Ảnh: Đ.T

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương lực lượng cảnh vệ miền Trung đã đoàn kết, quyết tâm, thường xuyên kiểm tra điều lệnh, rèn luyện sức khỏe, giữ vững kỷ luật kỷ cương để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Biểu dương những cố gắng của các đồng chí trong 5 năm qua. Chính vì thế, chúng tôi xin chúc mừng các đồng chí đã có nhiều cố gắng trong công tác. Tôi tin tưởng rằng, Phòng Cảnh vệ Khu vực miền Trung vối thành công trong 5 năm qua, nhất định sẽ có những thành công trong thời gian đến, xứng đáng là phòng gương mẫu, quyết thắng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ . Tôi cũng đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã có những quan tâm cần thiết cùng với anh em tại chỗ ở đây hoàn thành nhiệm vụ. Chúc các đồng chí sức khỏe không ngừng phát huy thành công trong 5 năm qua xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với các đồng chí”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.