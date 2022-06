Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, sự kiện Routes Asia được tổ chức trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt, Việt Nam vừa mở cửa bầu trời quốc tế và đón những chuyến bay quốc tế đầu tiên trở lại sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.

"Việc đăng cai Diễn đàn phát triển hàng không uy tín nhất khu vực không chỉ định vị Đà Nẵng là điểm đến của sự kiện mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong việc khôi phục mạng lưới hàng không và nền kinh tế du lịch. Chúng tôi hi vọng rằng trong lần đăng cai sự kiện này, Đà Nẵng sẽ mang đến một môi trường thoải mái và hiệu quả cho các hoạt động trao đổi và kết nối kinh doanh giữa các đối tác hàng không và du lịch”, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói.

Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 (Routes Asia) chính thức diễn ra tại TP.Đà Nẵng snag 6/6. Ảnh: D.B

Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 là chất xúc tác mạnh mẽ khôi phục mạng lưới đường bay quốc tế

Với vai trò là đơn vị chủ trì tổ chức Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022, ông Steven Small, Giám đốc Thương hiệu Informa Routes chia sẻ: "Mặc dù gặp nhiều hạn chế và khó khăn về di chuyển giữa các quốc gia trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi vẫn tự hào là đơn vị chủ trì đã tập hợp đông đảo các thành viên thuộc cộng đồng hàng không – du lịch châu Á – Thái Bình Dương cùng gặp gỡ tại thành phố Đà Nẵng để trao đổi giải pháp khôi phục mạng lưới đường bay, tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài cho khu vực".

Theo Giám đốc Thương hiệu Informa Routes, qua việc đăng cai thành công sự kiện Routes Asia 2022, Đà Nẵng đã thể hiện vai trò một chủ nhà thân thiện, mến khách và chuyên nghiệp, góp phần định vị thành phố như một trung tâm kinh doanh, đầu tư, logistics, tài chính và văn hóa trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch, thương mại. Ảnh: D.B

“Việc mang sự kiện Routes Asia 2022 đến với Đà Nẵng là bước đi chiến lược trong việc tái khởi động sau Covid, chúng tôi mong muốn đại biểu đến tham dự cảm nhận được không khí của Fly Now – Shop Now – Vietnam Now, vì đây là thời điểm thuận điểm lợi nhất cho việc khôi phục và phát triển mạng lưới đường bay khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, ông Phillip Nguyễn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Duy Anh, Phó trưởng ban tổ chức sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 chia sẻ.

Sau nghi thức cắt băng khai mạc Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022, khách mời sự kiện tham quan các gian hàng tại Triển lãm về du lịch, hàng không châu Á, tham gia các cuộc gặp gỡ, kết nối kinh doanh trực tiếp đã được hẹn trước trên hệ thống của Routes Asia và các chương trình hội nghị, hội thảo diễn ra xuyên suốt sự kiện từ ngày 6-8/6/2022.

Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 có tham dự của hơn 500 đại biểu trên vùng lãnh thổ khắp thế giới.. Ảnh: D.B

Với vị thế là thành phố biển hiện đại, một trong ba trung tâm kinh tế xã hội lớn nhất Việt Nam và là điểm đến du lịch hấp dẫn của miền Trung, Đà Nẵng hội tụ hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, sự ra đời hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp và các sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao mang tầm vóc quốc tế góp phần khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Sự kiện Routes Asia 2022 sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ và truyền cảm hứng để thành phố thực hiện mục tiêu khôi phục mạng lưới bay quốc tế, tạo thuận lợi cho du khách, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trở lại Đà Nẵng; kết nối Đà Nẵng với các trung tâm hàng không quan trọng, với các thị trường xa như Mỹ, châu Âu và Trung Đông; đồng thời tiếp tục xúc tiến các đường bay mới đến các thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á, Ấn Độ và Châu Đại Dương.