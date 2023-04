Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 19/4 (giờ địa phương), tức sáng 20/4 (giờ Việt Nam), tại Cung Hội nghị của thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa X và Lễ kỷ niệm 62 năm ngày Chiến thắng Bãi biển Giron.

Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Quốc gia Cuba.

Tham dự phiên họp về phía Cuba có: Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández và toàn thể đại biểu Quốc hội Cuba.

Mở đầu bài phát biểu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới các vị lãnh đạo, các vị đại biểu Quốc hội và nhân dân Cuba anh em lời chào đoàn kết, hữu nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ niềm vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cuba đúng vào dịp hai nước có nhiều sự kiện cách mạng trọng đại: kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng Bãi biển Giron và Tuyên bố tính chất Xã hội chủ nghĩa của Cách mạng Cuba, 70 năm cuộc tấn công trại lính Moncada; kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam ngày nay; và kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam trong thời điểm chiến tranh cam go, ác liệt.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa X của Cuba đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp; nhiệt liệt chúc mừng ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez được bầu lại làm Chủ tịch nước, ông Manuel Marrero Cruz được bầu làm Thủ tướng Chính phủ và ông Esteban Lazo Hernández đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Cuba với sự tín nhiệm rất cao; chúc mừng các thành viên trong Ban lãnh đạo mới của Nhà nước Cuba.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các đồng chí, đất nước Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức và ngày càng phát triển thịnh vượng; quan hệ hai nước Việt Nam, Cuba càng thêm gắn bó sâu sắc.

Trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Cuba đã dành vinh dự là vị khách nước ngoài đầu tiên phát biểu trước Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba, ngay sau khi Quốc hội bầu ra Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới của Nhà nước Cuba, trong không khí tin cậy, thắm tình đồng chí anh em, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ một số ý kiến về quan hệ của hai nước và hai Quốc hội.

Việt Nam và Cuba cùng chia sẻ nhiều nét tương đồng về lịch sử với những sự kiện cách mạng trọng đại, làm thay đổi vận mệnh mỗi quốc gia và trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc chịu áp bức trên khắp thế giới.

Việt Nam đã giành chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 lừng lẫy địa cầu; Cuba có thắng lợi cách mạng ngày 1/1/1959, là một sự kiện mang tầm ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20 và làm thay đổi cục diện chính trị ở Mỹ Latinh.

Những năm 60 của thế kỷ trước, khi nhân dân Việt Nam đang tập trung nỗ lực thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền Nam thì ở cách nửa vòng Trái Đất, nhân dân Cuba cũng vừa xây dựng đất nước, vừa phải đương đầu với sự khắc nghiệt của các âm mưu phá hoại và hành động chống phá của các thế lực đế quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Trên chặng đường vẻ vang hơn 64 năm qua của Cách mạng Cuba (từ tháng 1/1959) đến nay, Việt Nam tự hào đã có 63 năm gắn bó, sát cánh bên các bạn. Ngày 2/12/1960, chính quyền non trẻ do lãnh tụ Fidel lãnh đạo đã đưa Cuba trở thành nhà nước đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam."

Chủ tịch Quốc hội cho rằng những nét tương đồng của hai nước trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và khát vọng, lý tưởng cách mạng, cùng truyền thống hào hùng đấu tranh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền và quyền tự quyết dân tộc là mối lương duyên kết nối trái tim người dân hai nước, tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ nghĩa tình sắt son đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Tại Việt Nam, nhân dân luôn khắc ghi câu nói bất hủ của cố lãnh tụ Fidel "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!" cũng như hình ảnh hiên ngang của Fidel, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên và duy nhất đã bất chấp hiểm nguy, dũng cảm thăm vùng giải phóng "đất lửa" Quảng Trị vào ngày 16/9/1973.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Điều đó thể hiện tình cảm ruột thịt, sự sẵn sàng hy sinh, sẻ chia của Cuba đối với người đồng chí, anh em Việt Nam. Trong những thời khắc kháng chiến vô cùng cam go của nhân dân Việt Nam, lãnh tụ Fidel đã có nhiều hoạt động quốc tế vận động chính phủ, nhân dân các nước trên thế giới đoàn kết, ủng hộ Việt Nam. Nhiều cuộc tuần hành quần chúng lớn của Cuba thể hiện đoàn kết với Việt Nam luôn có sự xuất hiện, đồng hành của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Cuba."

Đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong khó khăn, Cuba đã cử hàng nghìn kỹ sư, công nhân, bác sỹ và chuyên gia sang giúp Việt Nam, trong đó đã có người hy sinh anh dũng, giúp đào tạo hàng nghìn sinh viên Việt Nam; viện trợ cho Việt Nam nhiều trang thiết bị, vật tư máy móc, lương thực thực phẩm giúp Việt Nam xây dựng nhiều công trình kinh tế-xã hội quan trọng mà cho đến ngày nay các công trình đó vẫn đang phát huy đầy đủ tác dụng và giá trị đối với người dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà."

Thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn khẳng định: "Đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam!" Đó là đạo lý, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam thủy chung với đồng chí và bạn bè.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Chúng tôi không bao giờ quên và luôn ghi nhớ sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, thắm tình anh em của Cuba."

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ bước vào tái thiết đất nước từ đổ nát, hoang tàn sau chiến tranh, dẫu còn rất nhiều khó khăn và bị bao vây cấm vận khắc nghiệt, nhưng Việt Nam đã luôn đồng lòng, chia sẻ những nguồn lực còn hạn chế để góp phần giúp Cuba vượt qua khó khăn, nhất là trong "Thời kỳ đặc biệt," hợp tác cung ứng lương thực, hàng hóa tiêu dùng, chung tay giúp Cuba sản xuất lúa gạo, càphê, lương thực, thực phẩm.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp với nhiều âm mưu và hành động chống phá, lật đổ của các thế lực thù địch, quan hệ hai nước luôn vững vàng.

Cùng trao đổi, học tập các kinh nghiệm của nhau, Việt Nam đã chia sẻ tổng kết kinh nghiệm về thắng lợi của "Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc chống xâm lược" và mở rộng hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế.

Tình đoàn kết và sự ủng hộ của Việt Nam đối với Cuba luôn được thể hiện nhất quán và mạnh mẽ, nhất là qua nhiều phát biểu với lập trường kiên định của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trên các diễn đàn của Liên hợp quốc, Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), quốc tế và khu vực.

Nhân dân Việt Nam khâm phục và rất tự hào, dù chịu muôn vàn khó khăn và cấm vận khắc nghiệt nhưng Cuba luôn hiên ngang đứng vững, luôn là nguồn cảm hứng, là tấm gương sáng về tiến bộ và công bằng xã hội với người dân làm trung tâm, về tình đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa quốc tế trong sáng, về tinh thần bất khuất đấu tranh vì độc lập tự do, chủ quyền, quyền tự quyết thiêng liêng của các dân tộc và phẩm giá của con người.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đoàn Việt Nam tại phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tuy không phải là một cường quốc mạnh về kinh tế của nhưng Cuba là "Cường quốc của lòng nhân ái," Cuba đã hỗ trợ cung cấp dịch vụ y tế tới 165 quốc gia, nhất là trong phòng, chống đại dịch COVID-19...

Tấm gương sáng của Cuba cùng sự lớn mạnh của phong trào cánh tả tại nhiều nước Mỹ Latinh thể hiện trào lưu tiến bộ xã hội, độc lập dân tộc trên thế giới và đang dâng lên mạnh mẽ tại Tây Bán cầu.

Cùng nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhân dân Việt Nam đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, khó khăn, đầy gian khổ, hy sinh để chống lại ách đô hộ và sự xâm lược của thực dân, đế quốc theo chân lý "Không có gì quý hơn Độc lập Tự do."

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước nhận thức ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ cùng các đồng chí Cuba một số nội dung chính về nghiên cứu, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội, đó là: "Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới."

Những nội dung cốt lõi này đã được tổng kết, nêu đậm trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" (xuất bản vào tháng 5/2022).

Đến nay, vượt qua nhiều khó khăn, cấm vận khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh, Cuba cũng đang đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện "cập nhật hóa mô hình kinh tế" theo Nghị quyết các Đại hội VII, VIII, Hiến pháp 2019… theo mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Việt Nam cũng đang đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chuyển đổi sang nền kinh tế số sáng tạo, chú trọng chất lượng tăng trưởng bền vững, với 3 đột phá chiến lược là phát triển hạ tầng cơ sở, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính.

Về xã hội, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, kiểm soát dịch bệnh; đổi mới giáo dục và các dịch vụ công ích khác, nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa cho mọi người dân trên mọi vùng miền của đất nước.

Về môi trường, Việt Nam chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường sống; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phấn đấu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam đang phấn đấu theo các mục tiêu đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nỗ lực hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong tổng thể quan hệ giữa hai nước, mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba luôn được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm thúc đẩy, đã và đang góp phần quan trọng củng cố và phát triển quan hệ, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá cao kết quả chuyến thăm và nội dung bài phát biểu quan trọng của ông Esteban Lazo Hernández trước Quốc hội Việt Nam vào ngày 12/6/2017, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điểm lại ngày 25/3/2022, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã có hội đàm trực tuyến rất thành công về tăng cường hợp tác hai Quốc hội và thúc đẩy hợp tác hai nước ngày càng hiệu quả hơn nữa trong bối cảnh quốc tế mới và thời đại số.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội hai nước sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội để tăng cường hợp tác liên nghị viện và nhiều thỏa thuận hợp tác khác giữa các cơ quan, các bộ, ngành và các địa phương của Việt Nam.

Trên tinh thần trao đổi, học tập lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ một số nội dung chính về đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn mới, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

Thứ nhất, Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị trí trong việc tạo lập khung khổ pháp lý kịp thời, có chất lượng, đồng bộ cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu, làm rõ thành tích, ưu điểm, cũng như những tồn tại, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp xác đáng, khả thi trong cả lĩnh vực lập pháp, tư pháp và hành pháp.

Thứ ba, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng ngày càng chính xác và thực chất hơn, nhất là việc quyết định ngân sách nhà nước, các vấn đề về kinh tế-xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án công trình quan trọng quốc gia.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá, ưu tiên tăng cường và thúc đẩy hoạt động đối ngoại đi vào chiều sâu đối với nghị viện các nước, nhất là các nước đối tác có quan hệ đặc biệt... Tăng cường trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện, đảm bảo cho mọi quyết sách của Quốc hội đều xuất phát từ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp.

Thứ sáu, tập trung lãnh đạo và tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động, lề lối làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.

Đổi mới, cải tiến cách thức tiến hành kỳ họp Quốc hội theo hướng giảm thời gian họp toàn thể; đẩy nhanh việc xây dựng Quốc hội điện tử; xây dựng dữ liệu dùng chung và chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam mãi mãi ghi nhớ, biết ơn sâu sắc sự ủng hộ mạnh mẽ và sự giúp đỡ chí tình mà Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Bối cảnh quốc tế đang diễn biến rất phức tạp, điều đó đòi hỏi hai nước, từ chính thực tiễn cách mạng của mình, càng phải đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, luôn kiên định đường lối cách mạng, giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng, coi đó là "gốc chắc, rễ bền" cho triển khai linh hoạt, sáng tạo trong các hoạt động thực tiễn.

Việt Nam đã, đang và sẽ hợp tác mạnh mẽ, toàn diện về kinh tế, thương mại và đầu tư với Cuba, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: nông nghiệp, công nghệ sinh học, y tế, sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng hạ tầng du lịch, quản lý khách sạn, vật liệu xây dựng… phát triển các dự án hợp tác, đầu tư hoặc liên doanh hoạt động hiệu quả, phù hợp với luật pháp, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh thời gian 63 năm của tình đoàn kết anh em thủy chung đặc biệt, mẫu mực Việt Nam-Cuba chỉ là một khoảnh khắc của lịch sử, nhưng là một bước tiến dài trong dòng chảy của đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch Quốc hội trích lại lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba vào tháng 3/2018: "Với nhân dân Việt Nam, hai tiếng Cuba đồng nghĩa với biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng, khí phách hiên ngang, ý chí quật cường, niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quan hệ Việt Nam-Cuba là quan hệ anh em, đồng chí thân thiết, chân thành, trong sáng và đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ ở mỗi nước, đã được thử thách, rèn luyện qua hơn nửa thế kỷ nay và đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, trở thành biểu tượng của thời đại."

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc hợp tác mạnh mẽ của hai Quốc hội và chúc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực của hai nước ngày càng phát triển, mãi mãi bên nhau, tay nắm chặt tay, tự tin tiến lên vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội giàu mạnh. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Viva Cuba! Viva Việt Nam! Việt Nam-Cuba đoàn kết nhất định thắng!"

Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các vị lãnh đạo và toàn thể đại biểu Quốc hội Cuba khóa X.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba và Lễ kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Bãi biển Giron.

Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh Việt Nam và Cuba có mối quan hệ truyền thống và tình hữu nghị không gì có thể phá vỡ được; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai nước và quan hệ giữa hai Quốc hội.

Ông Esteban Lazo Hernandez cho rằng trong bối cảnh thế giới đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng, nhiều thách thức với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, các quốc gia như Việt Nam và Cuba cùng phải tiếp tục đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững, trong đó các cơ quan lập pháp đóng vai trò quan trọng; đồng thời khẳng định: "Quốc hội của Chính quyền Nhân dân mới được thành lập sẽ cam kết duy trì mãi mãi sức mạnh đạo đức và lòng quả cảm của nhân dân mà chúng tôi đại diện."

Tại phiên họp, nữ đại biểu Quốc hội Cuba đã trình diễn bài hát ca ngợi những người chiến sỹ trong Chiến thắng Bãi biển Giron.

Quốc hội Cuba dành tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam quà tặng bất ngờ là bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" bằng tiếng Việt qua sự thể hiện của các cháu thiếu nhi Cuba.