Chủ tịch UBND Bình Phước kỳ vọng chuyển đổi 40.000 ha cao su để phát triển công nghiệp, đô thị

Theo bà Trần Tuệ Hiền, hơn một thế kỷ, kể từ khi cây cao su được trồng trên địa bàn tỉnh, ngành cao su đã phát triển rất nhanh và mạnh mẽ, trở thành cây công nghiệp mũi nhọn của địa phương.

Bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đóng góp ủng hộ quỹ xây dựng "Làng công nhân cao su" tại Lào và Campuchia (Ảnh: Quốc Hải)

"Trong nhiều năm qua, Bình Phước luôn đảm bảo tăng trưởng hàng năm trên 7,5% và hoàn toàn có thể khẳng định rằng, sự phát triển của tỉnh Bình Phước hôm nay có sự góp sức to lớn và hết sức quan trọng của ngành cao su" - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh.

Theo bà Trần Tuệ Hiền, hiện nay, Bình Phước là địa phương đứng đầu cả nước về diện tích cây cao su với hơn 220.000 ha, chiếm 22% diện tích cao su cả nước. Trong đó, có khoảng hơn 70.000 ha của các doanh nghiệp nhà nước. Trên địa bàn tỉnh có 4 công ty cao su thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và 2 công ty trực thuộc tỉnh quản lý. Các doanh nghiệp cao su trên địa bàn tỉnh hiện giải quyết việc làm cho trên 24.000 lao động; thu nhập bình quân đạt từ 5,5 đến trên 9,5 triệu đồng/người/tháng.

"Bên cạnh vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh, các doanh nghiệp cao su trên địa bàn tỉnh còn đóng góp quan trọng vào công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển nông thôn mới, góp phần củng cố, giữ vững quốc phòng an ninh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng, tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế" - bà Hiền đánh giá.

Bà Trần Tuệ Hiền cũng cam kết: Lãnh đạo tỉnh Bình Phước luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách để các công ty cao su trên địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả cao nhất.

Đồng thời kỳ vọng rằng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để thực hiện định hướng chuyển đổi khoảng 40.000 ha cao su để phát triển công nghiệp, đô thị, khu dân cư, chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các DN tham gia ủng hộ đồng bảo lũ lụt ở miền Trung (Ảnh: Quốc Hải)

"Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án cũng như phối hợp cùng tỉnh đầu tư mở rộng, kết nối hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào các khu, cụm công nghiệp. Quan tâm làm tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp cao su và cao su tiểu điền của tỉnh cùng phát triển" - bà Hiền đề nghị.

Tại buổi lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam khẩn trương thực hiện tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn sau cổ phần hóa.

Trong đó, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại các đơn vị thành viên, tập trung đầu tư vào những lĩnh vực truyền thống, có lợi thế cạnh tranh, nghiên cứu để phát huy tối đa lợi thế về quỹ đất theo hướng chuyển đổi cây trồng phù hợp, chuyển đổi một phần đất trồng cao su sang nhưng lĩnh vực hoạt động có hiệu quả cao hơn, theo quy hoạch của Chính phủ và địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu để sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch từ mủ cao su, gỗ cao su… để không ngừng nâng cao thương hiệu VRG không chỉ giới hạn trong nước mà phải vươn ra tầm khu vực và thế giới.

"Đặc biệt, Tập đoàn phải nhanh chóng thực hiện thoái vốn ngoài ngành theo chỉ đạo của Chính phủ; Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế" - ông Cảnh nhấn mạnh.

Tiếp thu những ý kiến từ phía Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, những đề đạt của UBND tỉnh Bình Phước, ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khẳng định sẽ triển khai những chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, tích cực phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước để cùng đầu tư, đồng hành phát triển.

Dịp này, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trao giải thưởng Cao su Việt Nam cho 3 cá nhân, 2 tập thể và 35 giải thưởng Sao Vàng cao su dành cho cấp lãnh đạo quản lý trực thuộc Tập đoàn; 40 thanh niên tiêu biểu ngành cao su cũng được trao thưởng.