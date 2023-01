Chủ trọ chi trăm triệu, tự nuôi gà mở tiệc tất niên đãi công nhân

Chiều 7/1 (16 tháng Chạp), tiếng nhạc xuân rộn rã phát ra từ chiếc loa lớn trong khuôn viên khu trọ 3.000 m2 của ông Nguyễn Thành Tâm ở phường Thạnh Lộc, quận 12. Ông chủ trọ cùng hàng chục người đang tất bật phụ nhau chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên.

Những người phụ nữ cắt nem chả, xếp bánh hỏi lên dĩa, thanh niên khỏe mạnh sắp bàn ghế. Chẳng mấy chốc, 25 bàn tiệc được bày ra dọc theo lối đi rộng trong dãy nhà trọ sạch sẽ, xanh mát.

"Đây là năm thứ 17 tôi tổ chức tiệc cho anh em công nhân, người lao động đang thuê trọ. Năm nay tôi tổ chức sớm để ai cũng được ăn tất niên. Mọi năm tổ chức cận Tết, anh em về quê hết tôi thấy 'áy náy' với họ lắm", ông Tâm chia sẻ.

Ông Tâm mua hoa mai giả, gắn lên thân cây đặt trước dãy trọ để tạo không khí xuân về, chiều 7/1 (Ảnh: Diệp Phan).

Ông Tâm là người gốc Bình Định, vào TPHCM lập nghiệp từ 30 năm trước. Sau khi làm đủ nghề từ thợ điện, thợ cơ khí… ông tích cóp được một số tiền và xây 40 phòng trọ vào năm 2005. Đến nay, đã phát triển lên hơn 150 phòng. Khu trọ của ông là 1 trong 46 khu lưu trú thanh niên công nhân, thuộc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM.

Có mặt trước buổi tiệc khá sớm, ông Nguyễn Xuân Thụ, trưởng phòng Hỗ trợ đời sống Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM cũng chung tay cùng chủ trọ trang trí sân khấu, chuẩn bị bàn ghế.

Vị cán bộ chia sẻ, trong 46 khu lưu trú thuộc Trung tâm, dãy trọ của ông Tâm đặc biệt hơn các nơi khác, ở đây có tính cộng đồng, sự chia sẻ trong tập thể rất cao. Ông chia sẻ: "Tuy số lượng người thuê trọ đông nhưng mọi người đối xử với nhau như 1 gia đình, ai cũng có ý thức chăm sóc cây xanh, bảo vệ mỹ quan nơi ở. Hôm nay, mọi người tự tay đi chợ, nấu ăn để cùng nhau liên hoan".

Ông Thụ cùng cán bộ trung tâm hỗ trợ trang trí sân khấu phục vụ bữa tiệc tất niên cho công nhân (Ảnh: Diệp Phan).

Để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay, từ hơn 1 tuần trước vợ chồng ông Tâm bắt đầu ghi danh sách những người tham gia. Với gần 300 người tham dự, ông Tâm đặt 25 bàn tiệc. Sau đó, bà Nguyễn Thị Sen, vợ ông Tâm bắt đầu tập hợp nhóm phụ nữ trong nhà trọ hỗ trợ mình lên thực đơn những món yêu thích như bò né, lẩu... Sáng 7/1, bà Sen thức dậy sớm, đi chợ từ 5h. Những ai không bận việc cùng nhau xúm lại nấu nướng.

Ngoài ra, ông chủ trọ còn chu đáo nuôi 30 con gà từ hồi đầu năm để hôm nay làm món cháo và gỏi gà đãi tiệc. Những món nem chua, chả giò, chả lụa, bánh hỏi được ông tận tâm đặt từ quê nhà Bình Định gửi vào.

Bà Sen - vợ ông Tâm tự tay đi chợ, nấu ăn và dọn tiệc cho những người thuê trọ nhà mình (Ảnh: Diệp Phan).

Chị Uyên (bên trái) đang bày nem, chả ra dĩa (Ảnh: Diệp Phan).

Đã bước qua năm thứ 5 được ăn tất niên ở khu trọ của ông Tâm, chị Trịnh Lệ Uyên, 37 tuổi vừa đi làm về đã lao ngay vào bếp phụ mọi người sắp đồ ăn ra dĩa. Người phụ nữ quê Bình Định cảm thấy vui vì được góp công sức chuẩn bị bữa tiệc.

"Món nào cũng đầy ắp dĩa. Đặc biệt có gà do ông chủ trọ nuôi và các món nem, chả của Bình Định. Tôi may mắn vì công ty không cắt giảm lương như một số nơi khác, cuối năm lại được vui vẻ cùng mọi người trong xóm trọ, Tết với tôi như thế này là đã trọn vẹn", nữ công nhân may cho hay.

Mọi người phụ nhau chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên của mình (Ảnh: Diệp Phan).

Ông Tâm tặng quà riêng cho các em nhỏ là con em công nhân sống trong dãy trọ (Ảnh: Diệp Phan).

Ngoài được ăn tất niên, người thuê trọ còn được ông tặng mỗi nhà một phần quà gồm các nhu yếu phẩm để dùng Tết gồm nước ngọt, nước mắm, hạt nêm… Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM cũng góp một phần quà gồm nhu yếu phẩm tặng và con và 47 phần quà dành tặng riêng cho con em công nhân ở dãy trọ.

"Tôi tính tổng chi cho bữa tiệc tất niên và quà cho bà con hết hơn 100 triệu. Đây là món quà tri ân đến mọi người đã tin tưởng chọn dãy trọ của tôi làm nơi 'an cư lạc nghiệp'. Số tiền bỏ ra đúng đắn và hợp lý, vợ con tôi đều ủng hộ, mọi người ai cũng phấn khởi, ông Tâm chia sẻ.

Được xem là "đạo diễn", hỗ trợ ông Tâm lo bữa tiệc, ông Phạm Viết Nghĩa, 64 tuổi sống trong khu trọ đã 15 năm cho biết: "Duy chỉ có 1 cái Tết 2 năm trước, khi dịch Covid-19 mới chớm bùng phát ở TPHCM thì ông chủ mới không tổ chức tiệc, nhưng vẫn tặng quà cho bà con. Còn lại năm nào cũng làm tiệc tất niên. Năm nay tổ chức sớm nên số lượng người dự đông hơn, không khí vì thế cũng rộn ràng hơn".

Lối đi rộng hơn 3m giữa 2 dãy trọ là nơi đặt 25 bàn tiệc cho người thuê trọ (Ảnh: Diệp Phan).

Hơn 18h, bữa tiệc bắt đầu, giữa lúc mọi người bắt đầu cụng ly, trò chuyện và thưởng thức các món ăn đầy ắp trên dĩa, ông Tâm, bà Sen vẫn chạy lui chạy tới rót nước ngọt, cụng ly, giục các người con lên món cho mọi người, chẳng hề nà việc gì.

"Tôi chưa bao giờ dám xem việc này là lớn lao cả, tôi lấy làm vui khi góp phần nhỏ tạo điều kiện cho bà con khắp cả nước có nơi an cư lạc nghiệp ở TPHCM. Tôi sẽ cố gắng để năm sau sẽ làm được nhiều điều tốt hơn cho mọi người nữa. Thấy mọi người có một bữa tất niên ấm áp, tôi biết được mình đang được mọi người yêu thương. Với tôi, đó là điều hạnh phúc nhất", ông Tâm trải lòng.