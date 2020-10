Chùm ảnh: Khánh Hòa đưa 11 ngư dân và tàu cá Bình Định gặp nạn vào bờ

Sáng 31/10, tại cảng Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cam Ranh làm thủ tục bàn giao 11 ngư dân Bình Định trên tàu cá BĐ 98658 TS cho địa phương và gia đình.

Các thuyền viên về bở an toàn

Tại buổi bàn giao, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cùng đại diện Biên phòng tỉnh và gia đình chủ tàu. Khi vào bờ, các ngư dân đều có sức khỏe ổn định.

Niềm vui của các thuyền viên được trở về cùng với gia đình và người thân

Các lực lượng hỗ trợ các thuyền viên lên bờ

Đại tá Phạm Duy Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân cho biết, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Vùng 4 Hải quân là sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trên vùng biển từ Phú Yên đến Bình Thuận; nhiệm vụ quan trọng nữa là làm dân vận, tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển. Trong những năm qua, các bộ chiến sỹ vùng 4 Hải quân bên cạnh sẵn sàng chiến đấu, đã tổ chức hàng trăm lượt cứu ngư dân trên biển, thực sự làm điểm bám vững chắc cho ngư dân trên biển.

Tàu kiểm ngư KN467 đã hỗ trợ lai dắt tàu cá BĐ 98658 và 11 ngư dân về bờ an toàn

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thay mặt đoàn công tác đến tiếp nhận ngư dân Bình Định cho biết, bà con ngư dân thị xã Hoài Nhơn rất vui mừng đón những ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn; đồng thời gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong những ngày qua đã làm việc hết sức để lai dắt tàu cá bị nạn BĐ 98658 TS vào bờ, cũng như tiếp tục tìm kiếm 23 ngư dân Bình Định vẫn còn đang mất tích trên biển.

11 thuyền viên và thuyền trưởng đang lên bờ

Lễ bàn giao 11 ngư dân và tàu cá BĐ 98658 TS

Trước đó, vào ngày 27/10, tàu cá BĐ 98658 TS do ông Nguyễn Văn Toàn, trú tại Hoài Nhơn, Bình Định là làm chủ tàu (tàu có 14 ngư dân) trên đường đi tránh trú bão số 9 đã nhìn thấy tàu gặp nạn BĐ 96388 TS (trên tàu có 12 ngư dân mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy). Tàu này đã nhanh chóng tiếp cận và cố gắng tìm kiếm 12 thuyền viên trên tàu BĐ 96388 TS nhưng không có kết quả.

Trong thời gian này, do sóng to gió lớn, bản thân tàu BĐ 98658 TS cũng gặp sự cố hỏng máy, bị nứt phía đầu thuyền trong điều kiện sóng to gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 9 nên phát tín hiệu báo nạn khẩn cấp.