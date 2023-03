Chứng khoán tuần mới: Kỳ vọng dòng tiền ngoại lấn át thông tin tiêu cực

Sau những tuần giảm điểm liên tiếp kể từ cuối tháng 1, thị trường chứng khoán tuần vừa qua đã chứng kiến sự phục hồi tích cực về giá với khối lượng gia tăng. Cụ thể, chỉ số VN-Index đã có 4 phiên tăng điểm liên tiếp với thanh khoản tăng dần và 1 phiên đi ngang.

Đà tăng của chỉ số được hỗ trợ nhờ những thông tin tích cực như Nghị định 08 về trái phiếu chính thức ban hành và kỳ vọng vào dòng vốn ngoại ETF sẽ quay trở lại ngay trong tháng 3. Tâm lí tích cực đã giúp chỉ số VN-Index tuần qua tăng 2,8% lên mức 1.053,0 điểm. Tương tự, chỉ số HNX-Index kết tuần tại 207,9 điểm (tăng 1,5% so với tuần trước) và chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại 76,8 điểm (tăng 1,3% so với tuần trước).

Thanh khoản thị trường tuần qua hồi phục với giá trị giao dịch bình quân 3 sàn tăng 13,4% lên mức 9.912 tỷ đồng/phiên. Đà tăng của thị trường có sự đóng góp không nhỏ của khối ngoại với giá trị mua ròng trên sàn HoSE đạt 915 tỷ đồng (so với bán ròng 1.219 tỷ đồng). Tương tự, khối ngoại gia tăng giá trị mua ròng lên mức 39 tỷ đồng trên sàn HNX-Index (tăng 142,1% so với tuần trước) nhưng bán ròng 14 tỷ trên sàn UPCoM (tăng 99% so với tuần trước).

Tâm lý tích cực giúp hầu hết các ngành nghề đều tăng điểm, tập trung vào 2 trụ cột chính của thị trường là ngành Ngân hàng và Bất động sản.

Theo nhận định của ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân Tích, Công ty Chứng khoán VNDirect, trong tuần giao dịch mới, thông tin quan trọng sẽ đến từ hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs ngoại là VNM ETF và FTSE ETF cũng như hoạt động giải ngân của quỹ Fubon ETFs sau khi gọi vốn thành công.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng dòng vốn ngoại sẽ mua ròng mạnh mẽ trong tuần tới và là yếu tố giữ nhịp cho thị trường. Chúng tôi ước quỹ VNM ETF và Fubon ETF có thể mua ròng hơn 6.000 tỷ đồng trên TTCK Việt Nam trong 1-2 tuần tới. Trong bối cảnh đó, chỉ số VN-Index có thể duy trì xu hướng phục hồi và hướng tới vùng cản cũ quanh 1.070 - 1080 điểm", chuyên gia của VNDirect cho hay.

Theo ông Hinh, trong quá trình đi lên, thị trường có thể sẽ có những phiên rung lắc do tác động từ những lo ngại về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thắt chặt hơn chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng 3 tới đây. Tuy vậy, xu hướng phục hồi sẽ vẫn là chủ đạo.

"Nhà đầu tư có thể xem xét nâng tỷ trọng cổ phiếu trong những nhịp điều chỉnh ngắn của thị trường. Ưu tiên giải ngân vào những nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ như được ETFs mua ròng giá trị lớn, Trung Quốc mở cửa và đầu tư công", chuyên gia của VNDirect khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) thì cho biết về mặt dòng tiền, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng liên tiếp 4 phiên sau gần 3 tuần bán ròng và những yếu tố này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường trong các phiên giao dịch sắp tới, đặc biệt khi Fubon FTSE Vietnam ETF đã được chấp thuận giải ngân gần 4.000 tỷ đồng vào thị trường VIệt Nam và VanEck Vietnam cũng sẽ tiến hành giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng kể từ giữa tháng 3.

Mặc dù vậy, thông tin kém khả quan trên thị trường quốc tế đã xuất hiện, khi ngân hàng Silicon Valley tuyên bố phá sản cuối tuần qua có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Do đó, Agriseco cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ gặp áp lực điều chỉnh trong các phiên đầu tuần, song thị trường sẽ sớm tìm điểm cân bằng và phục hồi trong những phiên cuối tuần.

Theo đó, VN-Index được dự báo sẽ giao dịch trong vùng điểm số 1.030-1.075 điểm.

Về chiến lược đầu tư, với kỳ vọng dòng vốn từ các quỹ ETF sẽ bắt đầu giải ngân từ tuần tới, nhà đầu tư có thể giải ngân vào nhóm cổ phiếu VN30 và VNDiamond, do đây là các chỉ số được sử dụng để tham chiếu cho các quỹ này.

Bên cạnh đó, một số nhóm ngành nhà đầu tư có thể chú ý trong giai đoạn này, đầu tiên là nhóm thép khi diễn biến giá thép xây dựng, HRC đã có sự phục hồi so với quý IV và cầu tiêu thụ đối với sản phẩm thép cũng đã tăng trở lại nhờ hưởng lợi từ đầu tư công; một số doanh nghiệp ngành thép cũng đã bắt đầu báo lãi trở lại trong các tháng đầu năm cũng là yếu tố tích cực cần lưu ý.

Thứ hai là nhóm dệt sợi nhờ diễn biến giá bông đang tăng 5-10% trong khoảng 3 tháng gần đây và tiếp tục trên đà tăng giá khi Trung Quốc mở cửa giúp nhu cầu tiêu thụ tăng lên.

Đối với các cổ phiếu thuộc nhóm hàng không – du lịch, nếu nhà đầu tư đã có vị thế mua trong tuần qua, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ, còn nếu chưa có vị thế, nhà đầu tư cũng không nên mua đuổi do giá cổ phiếu hiện đã có thể phản ánh trước kỳ vọng kết quả kinh doanh.