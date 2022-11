Chuỗi giải chạy cộng đồng “SeABank Run for The Future - Cộng đồng chạy vì tương lai 2022” thu hút hơn 5.200 người tham gia

KiThông qua chuỗi giải chạy "Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2022", Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ của SeABank đã trao tặng 24 suất học bổng khuyến học trọn đời phổ thông với tổng trị giá hơn 1,62 tỷ đồng cho 24 em học sinh nghèo học giỏi, hiếu học, trong đó có những em không may bị mất cha mẹ do dịch Covid-19.

Trên tinh thần gắn kết cộng đồng, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao và thực hiện trách nhiệm xã hội, SeABank tổ chức chuỗi giải chạy "Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run for The Future 2022", khởi động bằng sự kiện ngày 16/10/2022 tại Quảng trường Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và kết thúc bằng giải chạy ngày 05/11/2022 tại hồ Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội.

Giải chạy được tổ chức với 6 thể thức: Chuyên nghiệp Nam/Nữ cự ly 10km, Bán chuyên nghiệp Nam/Nữ cự ly 5km, Phong trào Nam/Nữ cự ly 3km, Tiếp sức dành cho gia đình cự ly 1.500m và đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của hơn 5.200 vận động viên gồm Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên SeABank, CBNV các đối tác khách hàng cũng như người yêu thích chạy tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, thông qua chuỗi giải chạy "Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run for The Future 2022", Quỹ Ươm mầm ước mơ của SeABank đã trao tặng 24 suất học bổng khuyến học trọn đời phổ thông với tổng giá trị dự kiến 1,6 tỷ đồng cho 24 em học sinh nghèo hiếu học trên toàn quốc. Mỗi em sẽ nhận Học bổng khuyến học 1 triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) kéo dài cho tới hết lớp 12. Trong quá trình học tập, các em cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quỹ với những món quà và thăm hỏi động viên vào dịp Tết, 1/6, Trung thu hay giáng sinh. Sau khi hoàn thành chương trình THPT, mỗi em còn được nhận 01 suất Học bổng khởi nghiệp trị giá 10 triệu đồng.

Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ của SeABank được thành lập từ năm 2015 với mong muốn hỗ trợ chi phí học tập cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được yên tâm học tập, tiếp tục đến trường. Sau chuỗi giải chạy "Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run for The Future 2022", tổng số học sinh do Quỹ nhận đỡ đầu đã lên tới gần 190 em với tổng số tiền tài trợ hơn 15,6 tỷ đồng. Đến hiện tại đã có 24 em học sinh do Quỹ nhận đỡ đầu tốt nghiệp ra trường, tiếp tục học lên Đại học/Cao đẳng hoặc học nghề theo nguyện vọng cá nhân.

Cùng với đó, nhằm góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao cũng như kêu gọi cộng đồng chung tay vì thế hệ mầm non của đất nước, từ năm 2018 SeABank đã tổ chức chuỗi giải chạy thường niên "SeABank Run For The Future - Cộng đồng chạy vì tương lai" theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Qua 4 mùa giải, SeABank Run For The Future đã nhận được sự đồng hành, tham gia và ủng hộ của hơn 140 nghìn vận động viên, các nhà tài trợ để trao tặng gần 100 suất học bổng Ươm mầm ước mơ với tổng giá trị gần 9,2 tỷ đồng cho các em học sinh. Trong số các em được đỡ đầu qua giải chạy, có 5 em đã tốt nghiệp THPT và đang theo học tại các trường Đại học trên toàn quốc.

Giải chạy "Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run for The Future Hà Nội 2022 rất vinh dự nhận được sự hưởng ứng và đồng hành ủng hộ học bổng Ươm mầm ước mơ của các nhà hảo tâm như: Tập đoàn BRG, Bob & Renee Parsons, Công ty Bảo hiểm OPES, Công ty Ctech CTI, Tổng công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT IT), Công ty Thăng Long GTC, Tổng công ty CP Bảo hiểm hàng không (VNI), Công ty TM và XNK Vật tư Giao thông (Tratimex), Công ty Gốm Chu Đậu, Công ty Tài Chính Bưu Điện (PTF), Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor), các showroom Honda Tây Hồ - Hải Phòng – Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam… SeABank và Quỹ Ươm mầm ước mơ cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ và hy vọng có thể chia sẻ phần nào những khó khăn, mất mát của các em, đồng hành và nâng đỡ các em trong hành trình vươn tới ước mơ.

Thông tin về SeABank Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 2 triệu khách hàng, gần 5.000 nhân viên và 180 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng trụ cột trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ gần 19.809 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển "Hội tụ số", SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

