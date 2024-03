Chuỗi nhà hàng, cửa hiệu tại Grand World bất ngờ vì lợi nhuận trong mơ

Chính sách ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư

Buổi tối như thường ngày ở quán Nhậu Tự Do tại Grand World, siêu quần thể thương mại dịch vụ - vui chơi giải trí thuộc Ocean City (phía đông Hà Nội), giữa tiếng nhạc sôi động, hàng trăm thực khách vừa tranh thủ tận hưởng những phút giây "bật tung" cảm xúc, vừa khám phá thế giới bia đa dạng với nhiều loại ngon hảo hạng đến từ những thương hiệu quen thuộc cả trong nước lẫn nước ngoài. Cùng với đó là menu hơn 200 món ăn được lựa chọn từ các món đặc sản các vùng miền.

Tọa lạc ngay trung tâm phân khu Venice với không gian 4 tầng rộng rãi, view mặt tiền nhìn thẳng ra dòng sông Venice, không khó hiểu khi đây là địa chỉ không thể bỏ qua đối với du khách khi đến với Grand World. Một nhân viên quán cho biết, với vị trí của Nhậu Tự Do ngay sát quảng trường Grande, khách vừa nhâm nhi ly bia vừa được theo dõi vở diễn thực cảnh đẳng cấp thế giới, nên từ ngày mở cửa, quán luôn kín bàn. Đặc biệt, với mạn giáp sông Venice, khách muốn ngồi thường phải gọi chốt trước từ vài ngày.

"Chúng tôi có 13 cơ sở phủ sóng khắp Hà Nội nhưng có lẽ đây là một trong những điểm sáng nhất, vì dù là điểm mở cửa mới nhất nhưng doanh thu lại thuộc top cao nhất, hàng trăm triệu/ ngày", người này nói.

Khung cảnh thương buôn nhộn nhịp "trên bến dưới thuyền" đã hình thành ở Grand World.

Nhậu Tự Do không phải trường hợp cá biệt tại đây. Grand World cũng là "miền đất hứa" với các start up, sản phẩm mới nổi như thương hiệu thời trang BesBu. Từ ngày khai trương tới nay, cửa hàng này luôn trong cảnh khách ra vào tấp nập.

"Chúng tôi có dịch vụ cho thuê trang phục để chụp ảnh, từ Áo dài Việt Nam, Hanbok, Kimono tới đồ dạ hội châu Âu. Khách tới Grand World thường có nhu cầu check-in và không tiếc tay chi tiền để có bộ cánh ưng ý nhất. Nhờ thế chúng tôi ‘sống khỏe’ lắm" – chị Thủy, nhân viên BesBu hồ hởi.

Chủ nhiều nhà hàng, cửa hiệu, quán cà phê cũng đã tính tới việc tìm thêm địa điểm phù hợp để mở rộng kinh doanh ở Grand World. "Liều thuốc" trợ lực cho kế hoạch này là chính sách bán hàng với những ưu đãi "có 1-0-2" trên thị trường, đang được áp dụng, mang tới nhiều lợi ích thực tế.

Ví dụ, ở phân khu The Venice, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ hoàn thiện nội thất tầng 1, với giá trị tương đương 1,75 triệu đồng/ m2, đồng nghĩa các nhà đầu tư vừa tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng tiền hoàn thiện hạ tầng, vừa an tâm khi không gian cửa hàng sẽ được trang hoàng bằng các thương hiệu nội thất uy tín.

Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng luôn biến động, chủ đầu tư sẽ cùng chung tay giảm tối đa áp lực mà khách hàng phải đối mặt. Thay vì phải tự tìm kiếm các "đòn bẩy tài chính" với lãi suất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, Vinhomes sẽ giúp chủ nhân các căn shop vay vốn ngân hàng tới 70% giá trị căn shop, lãi suất cố định 5% kéo dài suốt 30 tháng; kèm theo ân hạn nợ gốc trong 30 tháng. Với chính sách này, ngay cả những người mới khởi sự kinh doanh cũng có thể tối ưu nguồn lực của mình, tính toán các phương án gia tăng lợi nhuận ở mức cao nhất.

Vinhomes còn mang tới sự an tâm cho nhà đầu tư thông qua chương trình cam kết tiền thuê lên tới 5%/năm trong 30 tháng. Điều này đồng nghĩa, chủ nhân các căn nhà phố thương mại chưa triển khai các phương án kinh doanh ngay cũng có thể nhận về lợi nhuận hàng năm thông qua sự vận hành của chủ đầu tư. Chưa kể, những người thanh toán sớm 100%, thanh toán sớm từng đợt cũng nhận thêm các mức hỗ trợ khác nhau.

Kinh doanh thuận lợi, sinh lời bền vững

"Mưa" ưu đãi của chủ đầu tư giúp khách hàng có thể nhìn thấy ngay được những lợi ích được thừa hưởng, nhưng quan trọng hơn cả là lợi ích lâu dài. Đó là những giá trị bền vững ở Grand World sẽ giúp chủ nhân các căn shop thương mại luôn "thuận buồm, xuôi gió" trong kinh doanh, từ đó, "chảy" về túi sẽ luôn là mức lợi nhuận vượt trội.

Thúc đẩy cho điều này trước hết là bởi cách quy hoạch ngành hàng của chủ đầu tư tại Grand World, với khoảng 42% là dành cho ẩm thực (nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê); 38% cho mua sắm (thời trang, phụ kiện, đặc sản vùng miền) và 20% cho các dịch vụ giải trí khác. Cơ cấu này được tính toán dựa trên nghiên cứu từ các mô hình thương mại và giải trí hàng đầu trên thế giới, giúp các lĩnh vực tối ưu được khách hàng của nhau mà không có sự cạnh tranh tại chỗ giữa các cơ sở cùng lĩnh vực.

Cảnh nhộn nhịp được duy trì ở nhiều shop kinh doanh tại Grand World từ sau khai trương.

Do đó, hoàn toàn dễ hiểu khi The Venice mới mở cửa từ cuối năm ngoái đã nhanh chóng thiết lập được khung cảnh sầm uất "trên bến, dưới thuyền" với sự hiện diện của hàng trăm thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Đặc biệt, ngày 26/4 tới đây, phố thương mại K-Town nối với The Venice qua cây cầu Đông – Tây sẽ chính thức ra mắt với sự góp mặt của nhiều nhãn hàng nổi tiếng Hàn Quốc. Diện mạo của "vũ trụ mua sắm – giải trí – nghỉ dưỡng" Grand World đang hoàn thiện từng ngày.

Tiềm năng vượt trội đảm bảo cơ hội kinh doanh bền vững cho Grand World.

Được định vị là "điểm đến mới nổi" trên bản đồ du lịch miền Bắc, tập khách hàng quan trọng của Grand World còn là du khách tới từ khắp thế giới. Để tạo lực hấp dẫn kéo du khách tới đây, Vinhomes không chỉ kiến tạo những khung cảnh đẹp mắt, chắt lọc tinh hoa kiến trúc từ năm châu, mà còn biến nơi đây thành "vũ trụ giải trí" với các lễ hội, sự kiện đẳng cấp, liên tiếp lập kỷ lục về số lượng khách tham dự, đem về doanh thu khổng lồ cho các nhà hàng, quán ăn và lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư.