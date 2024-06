Chuyến du lịch “vòng quanh thế giới” tại vũ trụ vui chơi - giải trí phía Đông Hà Nội

"Vòng quanh thế giới" khi tới Grand World

Yêu K-Town ngay từ cái nhìn đầu tiên là cảm xúc của Nguyễn Hà Anh (21 tuổi, Hà Nội) khi cùng bạn bè đến phố Hàn phía Đông Thủ đô trong ngày đầu khai trương 26/4/2024. Những dãy phố "giống y chang" trong phim đã kéo nhóm bạn trở lại K-Town thêm nhiều lần.

"Tụi mình đã có với nhau nghìn lẻ một tấm ảnh sống ảo, đăng từ nay đến cuối năm không hết. Cảm giác như cả nhóm đã có một kì nghỉ thú vị ở bên Hàn Quốc vậy", Hà Anh chia sẻ.

Mặc Hanbok check-in đã trở thành "đặc sản" khi đến với K-Town.

Dễ hiểu vì sao K-Town lại "tạo trend" hot rần rần với giới trẻ, bởi phân khu này đã tái hiện hoàn hảo hình ảnh của một Hàn Quốc thu nhỏ qua 2 con phố. Đó là K-Legend đậm chất truyền thống, với kiến trúc Hanok hoài cổ, trầm mặc và dung dị gợi nhớ những ngôi làng ở vùng quê Hàn Quốc. Trong khi đó, K-Street lại mang đậm hơi thở đương đại, với nhịp sống sôi động như phố đêm Gangnam, phố văn hóa Itaewon, phố nghệ thuật Hongdae hay phố mỹ phẩm Myeongdong...

Check-in K-Town, giới trẻ còn được trải nghiệm cuộc sống chuẩn Hàn khi các shop thương mại tại đây hội tụ đủ các thương hiệu ẩm thực, thời trang, vui chơi, giải trí…

Các lễ hội được tổ chức tại K-Town biến "giấc mơ" gặp gỡ, giao lưu với thần tượng xứ Hàn của các tín đồ Hallyu thành hiện thực.

Không thua kém mảnh ghép The Venice, K-Town vừa ấn tượng về kiến trúc, cảnh quan lại vừa đặc sắc, thú vị, hấp dẫn với một loạt sự kiện, lễ hội, hoạt động vui chơi giải trí liên tục được tổ chức. Gần nhất là Korea Travel Festa với sự góp mặt của dàn sao Hàn Quốc đình đám như nhóm nhạc Highlight, One Million, The A-code…

Một "Trung tâm Hàn Quốc mới tại Việt Nam" đã bổ sung thêm mảnh ghép phương Đông, bên cạnh mảnh ghép phương Tây The Venice cho cho quần thể ẩm thực - vui chơi giải trí - mua sắm Grand World. Với tổng quy mô 18,7ha, 2 mảnh ghép mang hai phong cách khác biệt, song giao thoa quyến rũ, hài hòa trong một chỉnh thể.

Du khách sẽ có một cuộc hành trình kỳ thú, bắt đầu với chuyến khám phá châu Âu cổ điển, tráng lệ trên những chiếc thuyền Gondola kiểu Ý, nhìn ngắm các dãy nhà ven sông rực rỡ sắc màu mang đậm hơi thở Địa Trung Hải. Tới cuối dòng sông Venice nhân tạo dài 830m là cây cầu đi bộ nối sang "Hàn Quốc thu nhỏ" K-Town. Sự hội ngộ Đông - Tây mang tới cho du khách những trải nghiệm khác lạ và choáng ngợp chỉ có tại Grand World.

The Venice đậm phong cách châu Âu với lối kiến trúc lãng mạn nước Ý là điểm đến thu hút hàng triệu du khách.

"Dạo quanh một vòng mà Grand World có cảm giác như được đi du lịch vòng quanh thế giới vậy, thoắt cái ở phương Đông rồi chả mấy lại lạc bước tới trời Tây. Cảnh sắc đẹp không tì vết, ẩm thực thì ngon hết nước chấm, nói chung phải chấm "5 sao" không có nhưng cho Grand World", Hà Anh trầm trồ.

Tâm điểm "must go - must try" hút khách bậc nhất miền Bắc

Có thêm "Trung tâm Hàn Quốc mới", Grand World càng trở nên hoàn hảo, tạo thêm lựa chọn về điểm đến để du khách có thêm ngàn vạn trải nghiệm mới mẻ. Trước đó, The Venice khai trương cuối năm 2023 nhanh chóng trở thành "tâm điểm giao thương" sôi động nhất phía Đông Hà Nội khi có 410 shop thương mại đang vận hành kinh doanh, quy tụ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, thuộc đủ lĩnh vực, từ ẩm thực tới mua sắm, giải trí.

K-Town vừa ra mắt vào tháng 4, cùng lúc khai trương hơn 200 shop thương mại, cũng lập tức giúp mang về cho Grand World hơn nửa triệu lượt khách chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Quý I năm 2024, 6,5 triệu lượt du khách đã tới Hà Nội và Ocean City với tâm điểm Grand World là một trong những "điểm phải đến" của dòng du khách này. Cùng với lượng khách ngay tại Thủ đô và các tỉnh, thành lân cận, vũ trụ vui chơi - giải trí - mua sắm hấp dẫn bậc nhất miền Bắc đã đón tới gần 5 triệu khách chỉ sau 5 tháng khai trương. Con số được dự báo là sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay bởi các trải nghiệm mới mẻ vẫn đang tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện từng ngày.

The Venice hoạt động từ cuối năm 2023 đã duy trì được không khí nhộn nhịp suốt 24/7.

Đơn cử, sau Korea Travel Festa, hàng loạt sự kiện giao lưu văn hóa Việt - Hàn sẽ diễn ra trong thời gian tới tại K-Town. Trong khi đó The Venice vẫn là điểm đến thu hút với các "đặc sản" riêng có, như show thực cảnh 3D mapping trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á - The Grand Voyage; chương trình bắn pháo hoa hàng ngày và pháo hoa 120m mỗi thứ 7 hàng tuần. Cùng với đó là những "phim trường" quy mô lớn, phục vụ nhu cầu check-in của cả nghìn người tại bộ ba cây cầu Đông Tây, Viva và Feliz; dòng sông Venice thơ mộng hay những chiếc thuyền Gondola đậm chất Ý...

Cùng với đó, kỳ nghỉ dưỡng biển đẳng cấp 5 sao cũng được mở ra với các "kỳ quan biển" và chuỗi tiện ích sang trọng như trong resort của "nơi đáng sống bậc nhất hành tinh" Ocean City, tạo ra vô số cảm xúc cho giới trẻ. Chưa hết, từ 1/6, du khách đến Grand World còn có cơ hội thưởng thức show diễn xiếc đẳng cấp thế giới "Chuyến du hành kì bí - Journey to the Wonderland" vào mỗi tối tại Quảng trường Kinh đô Ánh sáng (Vinhomes Ocean Park 2).

Ocean City liên tục nâng cấp "menu trải nghiệm" cho du khách.

Nhu cầu "phá đảo" Grand World càng được thúc giục mạnh mẽ hơn với giới trẻ bởi khoảng cách từ đây tới trung tâm Hà Nội đã được thu hẹp lại nhờ hạ tầng giao thông bứt phá cùng hàng loạt tuyến VinBus hoạt động. Di chuyển dễ dàng cùng với nhiều tiện ích sang trọng được bổ sung mang tới trải nghiệm mới mẻ chưa từng có, ngay từ lúc này đã có thể hình dung về lượng du khách bùng nổ tới Grand World trong thời gian tới.