CLB Bất động sản TP.HCM giúp giao thông nông thôn Đồng Tháp

Cầu Mương Sậy được xây dựng mới bằng bê tông cốt thép kiên cố có tổng quy mô dài 28m và rộng 3,9m, tải trọng 5 tấn. Tổng mức kinh phí đầu tư là 463,7 triệu đồng. Trong đó, CLB Bất động sản TP.HCM tài trợ 70%, 30% là nguồn vốn đối ứng từ địa phương và người dân đóng góp.



Lễ khánh thành cầu Mương Sậy.

Tại buổi lễ khánh thành cầu Mương Sây, ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch CLB Bất Động Sản TP.HCM, Chủ tịch Công ty Cổ phần DT24.VN chia sẻ, kinh phí phục vụ cho công tác xây cầu từ thiện là nhờ vào sự chung tay đóng góp của các doanh nhân trong và ngoài CLB. Mỗi một cây cầu được hoàn thành sẽ góp phần to lớn vào việc mua bán trao đổi hàng hoá của người dân tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá góp phần nâng cao đời sống kinh tế đặt biệt là mang đến sự an toàn cho các cháu học sinh cắp sách đến trường, đó là những mầm non của tương lai cần phải được chú trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho các em.

Ông Bảo cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ địa phương một phần kinh phí xây mới 2 cây cầu thuộc tuyến đường huyết mạch giúp bà con nơi đây kết nối trược tiếp vào quốc Lộ phục vận chuyển hàng hoá nông sản cho hơn 2.000 hecta hoa màu.

Đại diện CLB Bất động sản TP.HCM và Uỷ ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp tại buổi khánh thành cầu Mương Sậy, ngày 28/8.

Cũng tại buổi lễ, ông Võ Chí hữu, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã trao hoa và quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Đồng Tháp cho CLB Bất động sản TP.HCM, tập thể có đóng góp to lớn cho công tác an sinh xã hội tại tỉnh Đồng Tháp.

Dự kiến trong năm 2020 - 2021 CLB Bất động sản TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai xây dựng và trao tặng hơn 20 công trình cầu, giao thông nông thôn tại TP.HCM và các tỉnh thành tại Tây Nguyên, Miền Trung và Nam Bộ.