CLB bóng đá nữ Than khoáng sản Việt Nam lần đầu đoạt cúp quốc gia

Sau bàn rút ngắn tỷ số, tinh thần của cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam lên cao. Cơ hội liên tiếp được các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam tạo ra và lúc này Hà Nội I chủ yếu chơi chậm để bảo toàn tỷ số. Phút 85, từ pha tấn công nguy hiểm bên cánh trái, Hà Thị Nhài dứt điểm quyết đoán, bóng đi "xâu kim" thủ môn Đào Thị Kiều Oanh và đi vào lưới, gỡ hòa 2-2 cho Than khoáng sản Việt Nam.