CLB Hàn Quốc chi "lót tay" 40.000 USD chiêu mộ Hoàng Đức?

Thời gian gần đây, tương lai của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ở Thể Công-Viettel đang thu hút rất nhiều sự quan tâm. Kết thúc V.League 2023/24, cầu thủ 26 tuổi sẽ đáo hạn hợp đồng nhưng anh chưa đưa ra quyết định về tương lai.

Hoàng Đức sắp xuất ngoại? Ảnh: Thể Công-Viettel.

Theo nhiều nguồn tin, Hoàng Đức đang nhận được sự quan tâm từ 2 CLB ở V.League cũng như một số đội bóng ở Hàn Quốc, Iran, Bahrain, Indonesia…

Mới đây, đã xuất hiện thông tin về việc CLB Daejeon Hana City sẵn sàng trả khoản tiền "lót tay" trị giá 40.000 USD (tương đương 944,18 triệu đồng) nhằm thuyết phục tuyển thủ Việt Nam sang Hàn Quốc chơi bóng khi hết hạn hợp đồng với Thể Công-Viettel.

Daejeon Hana City là CLB được thành lập năm 1997, có trụ sở tại Daejeon và đang thi đấu ở K.League 1, giải đấu cao nhất xứ sở kim chi.

Tuyển thủ Hà Lan lãnh án 6 năm tù

Tiền vệ cánh Quincy Promes vừa bị toà án Amsterdam kết án 6 năm tù giam vì liên quan tới tội buôn lậu 1,363 tấn cocaine. Trong vụ án này, cầu thủ 32 tuổi đóng vai trò hướng dẫn và tạo điều kiện trong quá trình vận chuyển số cocaine từ Brazil sang Hà Lan. Trước khi bị kết án, Promes là cầu thủ thuộc biên chế CLB Spartak Moscow và đã từng có 50 lần khoác áo ĐT Hà Lan.

Lee Kang-in xin lỗi Son Heung-min

Son Heung-min dính chấn thương ngón tay. Ảnh: Getty.

Mới đây, tiền vệ Lee Kang-in đã công khai xin lỗi vì khiến tiền đạo Son Heung-min bị trật khớp ngón tay khi cả cùng ĐT Hàn Quốc tham dự Asian Cup 2024. Được biết, trước trận bán kết với Jordan, cả hai đã có xô xát với nhau. Điều đó khiến ngôi sao đang khoác áo Paris Saint-Germain gặp rất nhiều lời chỉ trích từ CĐV nhà.

Liverpool mất Alexander-Arnold ở trận chung kết League Cup

Do dính chấn thương đầu gối nên hậu vệ Trent Alexander-Arnold chắc chắn vắng mặt ở trận chung kết League Cup 2023/24 giữa Liverpool với Chelsea trên sân Wembley vào ngày 25/2 tới. Rất may cho "The Kop" là tiền đạo Mohamed Salah đã bình phục chấn thương gân khoeo và trở lại tập luyện.

Real gây sốc với ý định chiêu mộ Rashford

Marcus Rashford. Ảnh: Getty.

Theo tiết lộ của Real Madrid Exclusivo, Chủ tịch Florentino Perez rất muốn chiêu mộ tiền đạo Marcus Rashford từ M.U khi mùa giải 2023/24 hạ màn. Được biết, Real dự định sẽ kích hoạt điều khoản mua lại tiền vệ cánh Takefusa Kubo của Real Sociedad với giá 30 triệu euro. Sau đó, họ dùng Kubo trao đổi lấy tuyển thủ Anh.