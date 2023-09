Clip: Cảnh báo tỷ lệ tử vong do virus Nipah cao gấp 20 lần so với Covid-19 Clip: Cảnh báo tỷ lệ tử vong do virus Nipah cao gấp 20 lần so với Covid-19

Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ cảnh báo, tỷ lệ tử vong do virus Nipah cao hơn gấp 20 lần so với Covid-19. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm virus Nipah tại bang Kerala tăng mạnh, buộc chính quyền phải áp đặt các biện pháp hạn chế.