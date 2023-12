Clip: Giám đốc Chi cục đăng kiểm Long An và 8 người khác bị Công an TP.HCM khởi tố Clip: Giám đốc Chi cục đăng kiểm Long An và 8 người khác bị Công an TP.HCM khởi tố

Ông Phạm Hoài Hà - Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Long An cùng 8 người khác bị Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố do sai phạm, tiêu cực trong cấp đánh giá năng lực xưởng và các hành vi tiêu cực liên quan đến các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.