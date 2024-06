Clip: Hiện trường ô tô tải tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 2 người chết ở Long An Clip: Hiện trường ô tô tải tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 2 người chết ở Long An

Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc ô tô tải tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở đoạn ngã tư Bình Nhựt thuộc ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, khiến 2 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là do chiếc xe bị mất lái.