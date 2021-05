Clip: Hình ảnh kẻ trộm xe, đâm chết bác sĩ được công an truy nã treo thưởng 100 triệu đồng

Hôm qua 5/5, Công an tỉnh Bình Dương đã phát lệnh truy nã và treo thưởng cho người bắt được đối tượng trộm xe máy, dùng dao đâm chết nam bác sĩ nha khoa vào đêm 4/5 tại KDC Việt Sing, phường An Phú, TP.Thuận An gây rúng động dư luận.

