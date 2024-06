Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh trả lời vụ khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh trả lời vụ khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

Tại cuộc Họp báo thường kỳ quý 2 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh chiều 19/6, đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh đã thông tin chính thức về video khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Theo Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Kiên, qua xác minh video gây xôn xao mạng xã hội đúng là khóa tu mùa hè của chùa Ba Vàng, nhưng từ năm 2018. Liên quan đến video này, trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cũng đã bị các cơ quan liên quan xử lý theo quy định.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh báo cáo về clip khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng gây ồn ào mạng xã hội. Ảnh: Chùa Ba Vàng

Cũng theo ông Nguyễn Đăng Kiên, chùa Ba Vàng đã đăng ký với các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan về khóa tu mùa hè năm 2024. Tuy nhiên, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp với TP Uông Bí và các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát, kiểm tra xem có đảm bảo đúng các quy định, nhất là về vấn đề ăn, ở, sinh hoạt, các quy định về phòng cháy chữa cháy…

Cũng theo ông Kiên, cần thiết phải có kiến nghị với Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành quy chế riêng về việc quản lý đối với các khóa tu mùa hè trong toàn quốc để vừa phù hợp với các quy định của pháp luật vừa quản lý tốt hơn nữa đối với vấn đề này.

Chùa Ba Vàng báo cáo về clip khóa tu mùa hè gây ồn ào mạng xã hội

Cũng trong chiều 19/6, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng có văn bản báo cáo UBND TP Uông Bí về thông tin trên báo chí và mạng xã hội liên quan đến khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng.

"Trong khi chùa Ba Vàng đang tổ chức khóa tu mùa hè năm 2024 thì báo chí và mạng xã hội đưa tin, lan truyền một clip có nội dung về khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng. Do bài báo không ghi rõ khóa tu của năm nào nên đã gây ra cho công chúng hiểu lầm là khóa tu của năm 2024, khiến cho mạng xã hội xôn xao, có những ý kiến trái chiều" – văn bản nêu rõ.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh khẳng định, clip nói trên ghi lại sự việc xảy ra tại khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng năm 2018. Từ năm 2019, clip nói trên đã được gỡ khỏi các trang truyền thông của nhà chùa.

"Như vậy, bài báo và clip nói trên hoàn toàn không liên quan đến khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng năm 2024. Khóa tu mùa hè năm nay (2024) được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch đã tham vấn chuyên gia và đã được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, UBND TP.Uông Bí phê duyệt" – văn bản nêu rõ.

Trước đó, một số trang mạng xã hội đăng tải video nhiều video được cho là ở khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cụ thể, trong video có cô gái xuất hiện những biểu hiện lạ như co giật, choáng váng, không kiểm soát được cơ thể do "vong nhập" khi trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật. Sau đó là những lời chùa Ba Vàng giải thích về sự việc rằng do nghiệp từ kiếp trước… Video này được nhiều người chia sẻ và bình luận, đa phần là bình luận không đồng tình về cách giải thích của chùa Ba Vàng.

Theo UBND TP Uông Bí, qua làm việc với các phòng ban chức năng của thành phố vào ngày 18/6, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cho biết, đoạn clip trên không phải là clip của khóa tu mùa hè (khóa 1) năm 2024 và chùa Ba Vàng không đăng tải clip trên như các bài viết của mạng xã hội.

Trước sự việc những video gây những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, các phòng chức năng của TP Uông Bí đã đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng có văn bản phản hồi lại thông tin của các trang mạng trong thời gian gần đây. Sau khi kết thúc khóa tu thứ nhất, báo cáo về các nội dung liên quan gửi về UBND TP Uông Bí và Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí cùng các video ghi lại các nội dung đã thuyết giảng tại khóa tu mùa hè (khóa 1) năm 2024.

Đồng thời, UBND TP.Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung theo Thông bạch số 95 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành phố đã chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian chùa Ba Vàng tổ chức các khóa tu mùa hè năm 2024.