Nhóm côn đồ mang hung khí xông vào nhà dân ở Bình Phước. Theo Công an huyện, nhóm này do đối tượng có biệt danh Cường “chột” cầm đầu, là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự tại địa phương. Hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan.