Clip: Bốc đầu xe rồi khoe lên Facebook, nhóm quái xế Domino38 bị tóm gọn

Nhóm quái xế “bốc đầu” xe máy rồi khoe lên Facebook bị tóm gọn

Theo đó, từ tháng 4/2021, Công an TP. Hà Tĩnh phát hiện trên Facebook có một nhóm mang tên “Domino 38” là diễn đàn mà các thanh thiếu niên sử dụng để trao đổi thông tin, tổ chức đua xe trái phép.

Sáng 30/4, Công an TP Hà Tĩnh đã bố trí lực lượng, tổ chức chốt chặn, ngăn ngừa hoạt động đua xe tại cổng Trường Đại học Hà Tĩnh. Tại đây, công an bắt giữ 4 trường hợp trong nhóm.

Công an TP Hà Tĩnh xác định và triệu tập 30 thành viên tham gia nhóm Facebook “Domino38” để làm việc

Sau một thời gian triển khai, Công an TP Hà Tĩnh xác định và triệu tập 30 thành viên tham gia nhóm Facebook “Domino38” để làm việc. Qua điều tra công an xác định nhóm do 3 thiếu niên đứng đầu gồm: H.T.H.Đ (SN 2005, trú huyện Kỳ Anh), N.T.M (SN 2005, trú huyện Cẩm Xuyên), H.T.H (SN 2006, trú huyện Thạch Hà).

Tại cơ quan công an, nhóm người này đã khai nhận hành vi vi phạm của mình trong thời gian vừa qua.