Clip NÓNG 24h: CSGT giải cứu xe khách mắc kẹt trên cầu vượt, xử phạt tài xế

Thông tin từ Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội, vào sáng 10/1, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) đã phát hiện 1 xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 35E-005.xx di chuyển lên cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà, quận Đống Đa.

Đáng chú ý, mặc dù cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà đã được lắp đặt biển cấm xe khách cùng hệ thống giới hạn chiều cao nhưng phương tiện 35E-005.xx vẫn đi vào dẫn đến bị mắc kẹt tại thanh giới hạn, gây ùn tắc giao thông đúng giờ cao điểm sáng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng CSGT đã triển khai phương án phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực, đồng thời hỗ trợ "giải cứu" chiếc xe khách mắc kẹt. Sau khoảng 15 phút, giao thông tại tuyến đường đã trở lại bình thường.

Ngày 10/1, Công an quận Bình Thạnh ra lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", liên quan vụ hỗn chiến trước cổng bệnh viện quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h20 ngày 9/1, tài xế xe ôm công nghệ Võ Duy Tân mâu thuẫn dẫn đến xô xát với Nguyễn Ngọc Long, tài xế xe ôm truyền thống. Trong lúc xô xát, Tân dùng dao đâm vào cánh tay của Long, gây thương tích. Sau khi được mọi người can ngăn, Tân rời khỏi hiện trường.

Khoảng 9h40 cùng ngày, Tân quay lại cổng bệnh viện. Nguyễn Ngọc Long và Trần Văn Minh và Võ Văn Long (cùng hành nghề xe ôm truyền thống) dùng gậy tre truy đuổi và tấn công Tân. Đối tượng Tân tiếp tục sử dụng dao chống trả.

Nhận tin báo, Công an phường 1 (quận Bình Thạnh) cùng Đội Cảnh sát hình sự đã truy xét, mời 4 đối tượng làm việc. Tại cơ quan công an, 4 người khai nhận tham gia đánh nhau, gây rối trật tự.

Theo cơ quan điều tra, những người này vì mâu thuẫn nhỏ mà sẵn sàng hỗn chiến, thể hiện tính côn đồ tại nơi công cộng, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông cũng như an ninh trật tự tại địa phương.

Cảnh sát nổ súng, bắt xe nghi chở ma túy, trong xe có chủ tịch xã. Nguồn: MXH

Sáng 9/1, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an thành phố Vinh vây bắt chiếc ô tô bán tải nghi chở số lượng lớn ma túy. Các đối tượng bị vây bắt tại địa bàn xã Hưng Chính, thành phố Vinh.

Theo video người dân quay lại, thời điểm này các chiến sĩ công an ập tới khống chế tài xế xe bán tải màu trắng.

Do có sự chống trả nên lực lượng công an phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 34 gói được bọc kỹ bằng nilon nghi là ma túy.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ trên xe khi công an vây ráp có ông Mùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.