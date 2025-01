Clip NÓNG 24h: Tai nạn thương tâm tại Hải Phòng, nam thanh niên tử vong dưới bánh xe tải

Tai nạn thương tâm tại Hải Phòng, nam thanh niên tử vong dưới bánh xe tải

Vụ tai nạn giao thông được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 23 giờ 05 phút ngày 11/1, tại một ngã tư, chiếc xe máy di chuyển với tốc độ khá cao từ phía đường nhỏ hướng ra đường lớn.

Tuy nhiên, do không chú ý quan sát, người điều khiển xe máy không phát hiện có 1 xe tải từ đường giao cắt cũng đang đi tới. Tình huống bất ngờ khiến người đi xe máy phanh gấp, trượt ngã xuống đường và va chạm mạnh vào xe tải.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường qua thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương (Hải Phòng). Người điều khiển xe máy được xác định là một nam thanh niên sinh năm 2004, quê Lào Cai. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân gần đó đã lập tức thông báo cho cơ quan chức năng và liên hệ với người nhà của người bị nạn.

Đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn sau khi đăng tải đã nhận được hàng chục ngàn lượt xem và bình luận, đa số ý kiến đều cho rằng, trong tình huống trên, chính sự chủ quan khi đi qua nút giao, không chú ý quan sát của người điều khiển xe máy chính là nguyên nhân dẫn đến tai nạn đang tiếc.

Long An: Tông vào xe chở công nhân, nam thanh niên đi xe máy tử vong

Sáng 12/1, Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên đường tỉnh 827A khiến thanh niên 23 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ tối 11/1, xe đưa rước công nhân 62B-01238 do tài xế Cao Văn Phú (37 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường tỉnh 827A từ hướng quốc lộ 1 đi xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành (Long An). Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành (Long An), bất ngờ mô tô 62K1-56217 do anh N.Q.T (23 tuổi) điều khiển với tốc độ cao lưu thông theo chiều ngược lại tông vào.

Cú va chạm mạnh khiến anh N.Q.T văng khỏi xe máy, rơi xuống đường chấn thương nặng, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị bể nát phần đầu, nhiều mảnh vở văng tung tóe, xe chở công nhân cũng hư hỏng phần đầu xe.

Theo hình ảnh camera của người dân gần đó ghi lại, thời điểm trên xe máy do nạn nhân điều khiển chạy với tốc độ rất nhanh và tông vào mép phía bên trái xe khách rồi ngã ra đường.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình kịp thời cứu 8 ngư dân

Ngày 12/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã cứu nạn thành công 8 ngư dân trên 2 tàu cá bị cháy, bị chìm trên biển.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá NĐ 92357 TS do ông Nguyễn Văn Thạch, ở xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân bị mắc cạn, sóng to đánh chìm ở khu vực phao số 4, cách cửa Gianh (thị xã Ba Đồn) khoảng 1,5 hải lý. Nhận thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh điều động phương tiện cùng 20 cán bộ, chiến sĩ, đồng thời huy động thêm tàu cá QB 98774 TS cùng 4 thuyền viên do ông Nguyễn Hữu Thọ, ở phường Tân Mỹ, thị xã Ba Đồn làm thuyền trưởng phối hợp ứng cứu.

Đến 8 giờ cùng ngày, các lực lượng đã tiếp cận, cứu vớt được 6 ngư dân đưa vào bờ an toàn. Lực lượng quân y các đơn vị đã kịp thời chăm sóc y tế, ổn định tư tưởng cho ngư dân. Theo chủ tàu cá NĐ 92357 TS, tổng tài sản thiệt hại khoảng 6,5 tỷ đồng.