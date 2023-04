Clip NÓNG 24h: Cô gái bị giật túi xách ngã bất động trên đường ở TP.HCM

Cô gái bị giật túi xách ngã bất động trên đường ở TP.HCM

Người dân địa phương cho biết, khoảng 18 giờ ngày 22/4, cô gái khoảng 25 tuổi điều khiển xe máy biển số tỉnh Cà Mau lưu thông trên đường Nguyễn Tiểu La, hướng từ đường Bà Hạt về đường Hòa Hảo. Vừa qua hẻm 205 Nguyễn Tiểu La, hai thanh niên đi xe máy từ phía sau vọt lên áp sát, giật túi xách khiến cô gái loạng choạng tay lái, ngã xuống đường.

"Nghe tiếng động mạnh, tôi chạy ra thì thấy nam thanh niên ngồi sau xe máy giấu túi xách của cô gái vào áo khoác rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Tôi và nhiều người khác kiểm tra cô gái xem có bị thương chỗ nào không để băng bó", chủ tiệm bún bò gần hiện trường cho hay.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ kiểm tra các vết thương trên người cô gái và báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường 8 kịp thời có mặt đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Chiều 27/4, đại diện Công an quận 10 xác nhận có vụ việc trên và hai nghi phạm cướp giật túi xách của cô gái đã bị bắt, lực lượng chức năng cũng thu hồi các tang vật liên quan.

Ngày 27/4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra truy xét 2 đối tượng thực hiện vụ giật dây chuyền của một tiểu thương trong chợ Dĩ An 1. Theo đó, gần 4h sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Mến (57 tuổi, quê An Giang) đang ngồi trước cửa hàng bán trái cây của gia đình trong khu chợ Dĩ An 1. Thời điểm này bà Mến ngồi quay lưng ra đường. Bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng chở nhau trên xe máy áp sát rồi tên ngồi sau giật sợi dây chuyền trên cổ bà Mến. Cú giật mạnh làm người phụ nữ ngã ngược ra sau nhưng may mắn chỉ trầy xước nhẹ.

Sáng cùng ngày, bà Mến đã tới Công an trình báo vụ việc. Bà cho biết sợi dây chuyền vàng 18k hơn 1 lượng có trị giá gần 50 triệu.

Ghi nhận của PV CAND vào thời điểm hơn 22h đêm 27/4, màn đêm chốc lại bị xé toang bởi tiếng rú ga ầm ĩ của các "yêng hùng xa lộ". Những nhóm thanh thiếu niên từ 8-15 người liên tục chạy xe máy với tốc độ cao, lao vun vút trên đường phố từ hướng Phan Chu Trinh, Tràng Tiền… vòng qua quảng trường Cách mạng Tháng Tám như để trình diễn cho mọi người xem.

Thỉnh thoảng, có những đối tượng bốc đầu xe thể hiện trong tiếng hò reo của những kẻ khác đi cùng nhưng lại tạo nên sự sợ hãi của người đi đường. Điều đáng nói, trong số các đối tượng có cả nam và nữ.

Trước tình trạng trên, nhiều người dân mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp tăng cường xử lý, tuyên truyền nhắc nhở để đảm bảo an toàn cho những người đi đường.

Hình ảnh vụ tai nạn được thành viên nhóm Facebook Otofun Thái Nguyên chia sẻ cho thấy, khi đang di chuyển vào đường giao nhau, lái xe máy tạt đầu ô tô do nữ tài xế điều khiển thì bị tông ngang. Sau cú tông mạnh từ ô tô, nam thanh niên đi xe máy ngã đập người xuống đường nhưng sau đó đã có thể đứng dậy. Sự việc xảy ra vào sáng 27/4 tại Thái Nguyên và được camera hành trình ghi lại toàn bộ diễn biến.

Đoạn clip thu hút hàng chục bình luận từ người dùng Facebook, trong đó nhiều ý kiến cho rằng, cả 2 tài xế điều bị khuất tầm nhìn khi chuyển qua ngã tư dẫn tới tai nạn.