Clip NÓNG 24h: Công an vào cuộc xác minh người mặc đồ tu hành đi xe máy chặn đầu ô tô tại Đắk Lắk

Đắk Lắk: Công an vào cuộc xác minh người mặc đồ tu hành đi xe máy chặn đầu ô tô

Công an vào cuộc xác minh người mặc đồ tu hành đi xe máy chặn đầu ô tô tại Đắk Lắk. Nguồn: Báo Giao Thông

Ngày 1/10, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang xác minh một người đàn ông mặc đồ tu hành có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều và chặn đầu xe ô tô người đi đường gây mất an toàn giao thông. Sau khi có kết quả xác minh, sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, kiêm trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Ðoan (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, nhà chùa đã phối hợp cùng công an phường đưa ông L.V.T (pháp danh M.T) đi điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Theo Hòa thượng Thích Châu Quang, ông T tu hành tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan trên 10 năm nay. Ông T có tiền sử bệnh tâm thần, lâu lâu lại lên cơn quậy phá một lần.

Vừa qua, ông T có biểu hiện lạ, thường xuyên la hét trong chùa. Nhà chùa đã quản lý chặt nhưng khi mọi người vào tụng kinh buổi đêm, ông T đã ra đường gây ra những hành vi thiếu chuẩn mực.

Nhà chùa sẽ báo cáo thông tin vụ việc cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sắp tới khi ông T điều trị ở bệnh viện xong sẽ đưa ông T về nhà mà không ở tại chùa nữa.

Trước đó, tối 30/9, trên mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh ông T mặc đồ tu hành, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có hành vi lạng lách, phóng nhanh trên đường. Trong đó, có một đoạn clip ông T điều khiển xe máy đi ngược chiều chặn đầu ô tô của người dân đi đường và xảy ra xô xát với người tham gia giao thông.

Sau khi đăng tải, những đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người tỏ ra sự bất bình đối với hành vi của người mặc đồ tu hành trên.

Theo trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Ðoan, nhà chùa nhiều lần đưa ông T đi viện nhưng ông T không chịu vì cho rằng bản thân không mắc bệnh gì. Sự việc trên xảy ra ngoài mong muốn, nhà chùa mong mọi người hiểu và thông cảm.

Tuyên Quang: Cháy lớn gần chợ Chiêm Hóa, thiêu rụi toàn bộ gian hàng quần áo

Tuyên Quang: Cháy lớn gần chợ Chiêm Hóa, thiêu rụi toàn bộ gian hàng quần áo. Nguồn: Báo Công Thương

Khoảng 19h30 ngày 1/10, tại tổ dân phố Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ gian hàng quần áo.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt đầu từ cửa hàng quần áo của gia đình anh L.T.H. và chị H.T.N., có địa chỉ tại tổ dân phố Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng và hàng trăm người dân trên địa bàn đã có mặt để dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do hàng hóa chủ yếu toàn quần áo là những vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy đã lan ra rất nhanh, thiêu rụi toàn bộ tài sản của hai cửa hàng của gia đình anh H. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nghệ An: Nỗ lực tìm kiếm học sinh mất tích do nước lũ cuốn trôi

Nỗ lực tìm kiếm học sinh mất tích do nước lũ cuốn trôi tại Nghệ An. Nguồn: Báo Nghệ An

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội… triển khai tìm kiếm học sinh mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 1h30 sáng cùng ngày, 2 em học sinh Trường THPT Quỳ Hợp III là Ngô Quốc C. (SN 2008) trú tại bản Công, xã Châu Hồng và Lương Minh H. (SN 2007) trú tại xóm Hạ Đông, xã Châu Cường, di chuyển bằng xe đạp điện từ thị trấn Quỳ Hợp về bản Mường Ham, xã Châu Cường.

Khi 2 em H. và C. đi đến giữa cầu tràn Mường Ham thì trời mưa to, nước lũ tràn về và chảy xiết nên cả 2 bị trượt ngã khiến cả xe đạp điện cùng 2 em bị nước cuốn trôi. Em Lương Minh H. may mắn đã bơi được vào bờ, còn em Ngô Quốc C. thì bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được tin báo, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp và chính quyền xã Châu Cường đã tổ chức huy động lực lượng xuống hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy em C. Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã yêu cầu các thành viên trực 24/24 giờ, chỉ đạo huy động các lực lượng dân quân, tự vệ, công an… và nhân dân mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc theo tuyến sông đi qua địa bàn các xã Châu Cường, Châu Quang, Châu Đình, Thọ Hợp, Tam Hợp, Nghĩa Xuân.

Đồng thời, tiến hành triển khai các giải pháp, phương án hiệu quả, kịp thời, bằng mọi cách tìm kiếm nạn nhân bị cuốn trôi trong thời gian sớm nhất.

"Tan chảy" khoảnh khắc bà lão dắt chồng lên xe bus, tài xế có hành động ấm lòng

"Tan chảy" khoảnh khắc bà lão dắt chồng lên xe bus, tài xế có hành động ấm lòng. Nguồn: Saostar

Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cụ bà dắt tay chồng lên xe bus khiến dân mạng phải "tan chảy" con tim.

Theo hình ảnh ghi lại, chiếc xe bus dừng ghé vào bến có 2 vợ chồng cụ già đang đứng chờ. Lúc này, cụ ông lớn tuổi, tóc đã bạc trắng, phải chống gậy, biểu cảm tỏ ra rất bối rối vì không tìm thấy cửa ra vào của xe bus.

Nhưng chính lúc đó, người vợ đã nhìn thấy lối cửa vào xe bus và lập tức nắm lấy tay chồng, dắt cụ ông lên xe cùng. Cụ bà lưng còng, bên tay xách một chiếc túi màu đỏ, tay còn lại vươn tới nắm lấy tay người chồng già khiến nhiều trái tim nhiều người như muốn "tan chảy" vì quá đỗi ngọt ngào.

Đặc biệt, xem clip nhiều dân mạng còn nhận ra hành động ấm lòng của bác tài xế khi kiên nhẫn đợi cụ ông và cụ bà ngồi chắc vào ghế mới cho xe chạy.

Hành động này tuy đơn giản nhưng cho thấy tính quan sát tỉ mỉ, cũng như sự tinh tế của nam tài xế xe bus. Ngay khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, ngoài xuýt xoa trước tình yêu đẹp, sớm tối có nhau của cụ ông và cụ bà, dân tình còn đặc biệt dành lời khen cho hành động tuyệt vời của nam tài xế xe bus.