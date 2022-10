Clip NÓNG 24h: Giây phút kinh hoàng trên sân bóng ở Indonesia khiến hàng trăm người chết và nguy kịch

Bạo động kinh hoàng trên sân bóng ở Indonesia khiến hàng trăm người chết và nguy kịch

Bạo động trên sân bóng ở Indonesia, nhiều người chết và nguy kịch. Nguồn: ABC News

Trận derby ở giải VĐQG Indonesia, giữa Arema FC và Persebaya tối 1/10 với 40.000 khán giả trên sân Kanjuruhan đã biến thành ngày đen tối nhất của thể thao nước này, sau khi Arema để thua với tỷ số 2-3.

Trong nỗ lực ngăn cản bạo động trên sân vận động Kanjuruhan, 2 cảnh sát Indonesia đã thiệt mạng, nhiều người được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo Tổng thanh tra cảnh sát khu vực Đông Java, Nico Afinta, nguyên nhân ban đầu dẫn đến thảm kịch xuất phát từ sự thất vọng của người hâm mộ Arema FC, do kỷ lục 23 năm chưa từng thua Persebaya ở derby Đông Java đã bị phá vỡ.

Theo các tin tức cập nhật từ tờ VIVA Nasional, có tổng cộng 127 người thiệt mạng, 180 người khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện bởi cuộc bạo loạn kinh hoàng xảy ra sau tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trong số 127 người thiệt mạng bởi thảm kịch, có cả trẻ em và 2 cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra có nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng, với 10 chiếc xe của cảnh sát bị các VĐV quá khích đập nát.

Cá mập bơi lang thang trong thành phố sau cơn bão

Cá mập bơi lang thang trong thành phố sau cơn bão. Nguồn: Tạp chí SaoStar

Bão Ian đổ bộ vào bang Florida, Mỹ hôm Thứ Tư, 29/9 tạo ra các đợt triều cường thảm khốc làm ngập khu vực phía Tây của bang. Cơn bão mạnh cấp 4 đã đổ bộ vào Fort Myer khiến nước dâng cao kỷ lục lên tới 3,6m cuốn trôi xe cộ, nhà cửa,... và mang theo cả cá mập bơi lang thang trong thành phố.

Được biết, không chỉ thông tin về bão và hậu quả của bão, hôm 29/9 (giờ địa phương) đoạn clip ghi lại hình ảnh cá mập bơi tung tăng trong thành phố ngập nước lũ đăng tải trên Twitter đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Theo đó, đoạn clip do người dùng tên Brad Habuda đăng tải vào 1h chiều thứ Tư và thu về hơn 11 triệu lượt xem. Đoạn clip chỉ vỏn vẹn 10 giây nhưng đã bắt trọn khoảnh khắc một con cá mập đang bơi giữa ngã tư thành phố. Con vật để lộ ra vây lưng và đuôi.

Hiện trường xe khách tông hàng loạt xe máy ở Đà Nẵng

Hiện trường xe khách tông hàng loạt xe máy ở Đà Nẵng. Nguồn: Báo Người Lao Động

Thông tin ban đầu, khuya 1/10, ôtô khách loại 16 chỗ, biển số 43B – 011.86 do người đàn ông (chưa rõ tên tuổi) cầm lái chạy trên cầu vượt Ngã Ba Huế theo hướng từ quận Liên Chiểu về trung tâm TP Đà Nẵng.



Xe đi trên tầng trên cùng của cầu vượt. Đến lúc đổ dốc cầu (thuộc địa phận phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) thì bất ngờ tông vào hàng loạt xe máy đang chạy cùng chiều. Xe chỉ dừng lại khi tông mạnh vào một ôtô 4 chỗ.

Cú tông khiến 3 xe máy bị hư nặng, đầu xe khách hư hỏng, gãy bánh trước bên phụ. Riêng ôtô 4 chỗ bị biến dạng phía sau. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo người dân, trước đó vài chục phút, đã xảy ra một vụ tại nạn giao thông khiến một người đàn ông bất tỉnh. Trong các xe máy bị tông, có một xe của vụ tai nạn trước đó.

Một số nhân chứng cho biết chiếc ôtô khách đi với tốc độ rất nhanh, may mắn tông trúng đuôi ôtô 4 chỗ rồi dừng lại nên chưa gây ra tai nạn chết người.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, CSGT quận Thanh Khê phối hợp với các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Clip nước lũ dâng cao nhanh như "thủy thần" ở Nghệ An khiến cư dân mạng xót xa

Clip nước lũ dâng cao nhanh như "thủy thần" ở Nghệ An khiến cư dân mạng xót xa. Nguồn: MXH

Một đoạn clip do camera an ninh của gia đình tại Nghệ An ghi lại hình ảnh nước lũ về nhanh trong vòng vài phút đã ngập mênh mông quanh nhà khiến cư dân mạng xót xa.

Theo clip, chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút từ khi lũ ào tới, nước lũ đã dâng cao tới nửa mét, ngập hết bộ bàn ghế để ở sân cũng như ngập qua bậc tam cấp tràn vào nhà.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo mưa màu xanh chạy đi chạy lại nhặt những đồ dùng bị nước cuốn trôi, chú chó con leo lên hiên nhà ngập nước, và cả hình ảnh rón rén sợ sệt của cháu bé đứng sau bức tường nhìn hiện tượng đang diễn ra xung quanh đã khiến cho cộng đồng mạng thấy đau xót, nhiều người bày tỏ không kìm nén nổi nước mắt.