Clip NÓNG 24h: Hãi hùng nhóm thanh niên mang hung khí đi đua xe, bốc đầu trên đường

Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang tiến hành làm rõ hành vi của nhóm nam thanh thiếu niên điều khiển xe máy, cổ vũ đua xe, bốc đầu, chạy lạng lách, đánh võng và có mang theo hung khí gây mất an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Hãi hùng nhóm thanh niên mang hung khí đi đua xe, bốc đầu trên đường Hãi hùng nhóm thanh niên mang hung khí đi đua xe, bốc đầu trên đường. Nguồn: Người đưa tin Trước đó vào khoảng 23h30, ngày 28/8, cơ quan công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp tại khu vực khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An có một nhóm nam thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 16. Vào cuộc xác minh, tổ công tác đội CSGT-TT Công an huyện Quế Phong mời các nam thanh thiếu niên gồm: Vi Anh Tuấn, Hoàng Quốc Lập, Hà Minh Thạc, Hà Tú Tài, Lô Quyết Thưởng, Vi Văn Kế, Hà Lương Quốc Đại, Lô Kiều Ân, Lô Văn Mạnh, Lô Đức Duy về trụ sở công an huyện để làm rõ nội dung sự việc. Tại đây, nhóm thanh thiếu niên đã thừa nhận hành vi điều khiển xe máy để đua, bốc đầu, chạy lạng lách đánh võng. Thậm chí, nhóm này còn thủ sẵn theo hung khí (dao, kiếm, gậy dài…). Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Ô tô bật đèn khẩn cấp lại rẽ ẩu gây va chạm liên hoàn Ô tô bật đèn khẩn cấp lại rẽ ẩu gây va chạm liên hoàn. Nguồn: MXHGT Tình huống xảy ra sáng 29/8 trên QL 32, đoạn qua thị trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Nội). Xe phục vụ tang lễ bật đèn cảnh báo rồi bất ngờ rẽ phải khiến hai người đi xe máy ngã ra đường. Theo clip, một chiếc ô tô 16 chỗ của công ty chuyên phục vụ tang lễ vừa đi vừa bật đèn khẩn cấp. Khi tới ngã ba chiếc xe ô tô chuyển hướng rẽ phải và vẫn chỉ bật đèn khẩn cấp. Do không chú ý quan sát, ô tô này đã đâm phải một người phụ nữ đang chở hàng đi thẳng. Hậu quả vụ va chạm khiến người phụ nữ đi xe máy ngã ra đường, thanh niên đi xe máy phía sau không kịp phản ứng cũng đâm thẳng vào xe máy phía trước. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người phê phán tài xế xe ô tô 16 chỗ vì vừa thiếu hiểu biết khi dùng đèn tín hiệu trên đường, vừa không chú ý quan sát nên gây tai nạn cho người khác. Ô tô lao như tên bắn, tông người đi xe máy tử vong Ô tô lao như tên bắn, tông người đi xe máy tử vong. Nguồn: Báo Tin tức Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 29/8 trên quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn thôn Hà Nam, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Vào thời điểm này, chiếc xe ô tô con màu trắng (chưa rõ danh tính lái xe và BKS) lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với một người đàn ông (trú thôn Hà Nam, xã Đỉnh Sơn) điều khiển xe máy ngược chiều. Cú va chạm kinh hoàng khiến người đi xe máy bị hất văng xa nhiều mét, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, chiếc xe ô tô con lật nhào bên đường, tài xế bị thương. Nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Hãi hùng khoảnh khắc rắn bò ra từ điều hòa Hãi hùng khoảnh khắc rắn bò ra từ điều hòa. Nguồn: Người Đưa Tin Sự việc xảy ra tại cửa hàng ở tỉnh Ang Thong, Thái Lan mới đây. Sau khi phát hiện sự có mặt của “vị khách không mời”, thợ làm tóc Nuch và các khách hàng rất sợ hãi và đã nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia để đưa con rắn dài hơn 1,2m ra ngoài.

Những người hàng xóm lo lắng cũng ghé qua cửa hàng để giúp cô đuổi con rắn. Họ dùng que chọc để đuổi nó ra khỏi điều hòa. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, con rắn đã chui ra khỏi nơi ẩn nấp và rơi xuống sàn, sau đó nhanh chóng biến mất trong tán lá. Nuch cho biết: "Đầu tiên, tôi chỉ nhìn thấy bộ da sau khi lột xác của con rắn treo trên máy điều hòa, nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó là một con rắn lục thực sự. May mắn thay, nó đã rời đi trước khi có thể làm tổn thương bất cứ ai".

