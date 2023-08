Clip NÓNG 24h: Hàng chục xe mô tô phân khối lớn vượt trạm thu phí, tông CSGT trên cao tốc

Hàng chục xe mô tô phân khối lớn vượt trạm thu phí, tông CSGT trên cao tốc

Hàng chục xe mô tô phân khối lớn vượt trạm thu phí, tông CSGT trên cao tốc. Nguồn: Báo Công an nhân dân

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 26/8, Tổ công tác thuộc Đội TTKS GTĐB Cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2, Cục CSGT) gồm: Thiếu tá Vũ Thanh Tùng - Tổ trưởng, Thiếu tá Phạm Công Chiến, Đại úy Bùi Quang Huy, Đại úy Trần Văn Sang, Trung úy Trịnh Hải Hoàn làm tổ viên, do đồng chí Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hoàn – Phó Đội trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ TTKS, XLVP trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km104 cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, Tổ công tác phát hiện 1 đoàn mô tô phân khối lớn khoảng 30 xe đi nối đuôi nhau trên cao tốc theo hướng Bắc Giang - Lạng Sơn, có hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hoàn và Tổ công tác đã báo cáo các cấp lãnh đạo và thực hiện triển khai phương án kiểm soát, ngăn chặn đoàn xe mô tô phân khối lớn.

Ngay khi Thiếu tá Vũ Thanh Tùng ra hiệu lệnh dừng xe, đã bị chiếc mô tô mang BKS: 29A1-159.93 do N. V. T. (SN 2000, trú tại Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) điều khiển đâm thẳng vào người, khiến Thiếu tá Tùng bị thương.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Tổ công tác đã khống chế đối tượng T., lập biên bản vụ việc, lấy lời khai đối tượng và những người có liên quan. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành xử lý vụ việc.

Qua kiểm tra ban đầu, đối tượng T. không có giấy phép lái xe và không có đăng ký xe.

Người phụ nữ bị giật dây chuyền, ngã nhào giữa đường

Người phụ nữ bị giật dây chuyền, ngã nhào giữa đường. Nguồn: Báo Bảo Vệ Pháp Luật

Ngày 27/8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang truy xét một đối tượng nam đã ra tay giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đang chạy xe trên đường làm nạn nhân ngã nhào.

Trước đó vào sáng 26/8, người phụ nữ chạy xe tay ga trên đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, TP Dĩ An.

Bất ngờ lúc này một đối tượng nam mặc quần jean, áo sơ mi, đi xe Exciter từ phía sau vượt lên áp sát người phụ nữ rồi ra tay giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Cú giật bất ngờ làm người phụ nữ cùng chiếc xe máy ngã nhào xuống đường. Còn tên cướp nhanh chóng tăng ga tẩu thoát.

Nạn nhân hoảng loạn ngồi giữa đường nhanh chóng được người dân trấn an, hỗ trợ đưa vào lề. May mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Toàn bộ quá trình cướp giật được camera an ninh ghi lại. Hiện công an TP Dĩ An đang truy xét thủ phạm.

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 51

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 51. Nguồn: Báo Người lao động

Sáng 27/8, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe tải chở vỏ điều trên Quốc lộ 51.

Vào rạng sáng cùng ngày, xe tải biển số tỉnh Phú Yên do tài xế N.K.P điều khiển, di chuyển trên Quốc lộ 51, hướng Bà Rịa- Vũng Tàu đi Đồng Nai.

Khi qua xã Long An, huyện Long Thành, bất ngờ thùng xe tải bốc cháy dữ dội. Phát hiện, tài xế liền tấp xe vào lề, dùng bình chữa cháy xách tay khống chế ngọn lửa.

Khoảnh khắc lịch sử tàu Ấn Độ lăn bánh trên Mặt Trăng

Khoảnh khắc lịch sử tàu Ấn Độ lăn bánh trên Mặt Trăng. Nguồn: The Guardian

Vào lúc 19h34 ngày 23/8 (theo giờ Việt Nam), tàu đổ bộ Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã thành công hạ cánh mềm lên cực nam của Mặt Trăng trong một sứ mệnh cùng tên.

Như vậy, Ấn Độ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có phương tiện hạ cánh xuống vùng cực nam của Mặt Trăng, và là quốc gia thứ 4, bên cạnh Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, đặt chân lên Mặt Trăng.

Các chuyên gia cho rằng sứ mệnh được thực hiện thành công đã đánh dấu sự nổi lên của Ấn Độ trong vai trò một cường quốc vũ trụ mới.