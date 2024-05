Clip NÓNG 24h: Hiện trường "tan hoang" vụ nổ bình khí trong nhà máy ở Đồng Nai khiến 6 công nhân tử vong

Hiện trường vụ nổ bình khí trong nhà máy ở Đồng Nai khiến 6 công nhân tử vong

Sáng 1/5, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại Công ty gỗ Bình Minh, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, khiến 6 người tử vong và 7 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h10 sáng, khi các công nhân đang làm việc tại xưởng sản xuất gỗ. Lò hơi bất ngờ phát nổ, gây ra tiếng động lớn và làm rung chuyển các khu vực xung quanh. Hậu quả của vụ nổ khiến 6 người tử vong tại hiện trường và 7 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Các nạn nhân được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu.

Nguyên nhân vụ nổ được nghi là do lò hơi cũ, xuống cấp và vận hành không đúng quy trình. Hiện trường vụ nổ bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nam thanh niên ở Vĩnh Long tử vong vì "giải nhiệt" sau cuộc nhậu

Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tổ chức lặn tìm thi thể nam thanh niên đuối nước trên địa bàn huyện Trà Ôn.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 29/4, người dân xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trình báo Công an xã Trà Côn về việc anh T.N.H (SN 1995, ngụ xã Trà Côn) khi đi nhậu về đã tắm "giải nhiệt" trên đoạn sông Trà Côn rồi sau đó bị đuối nước.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ điều 2 xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Khoảng 20 phút tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh H. cách hiện trường khoảng 30 m. Hiện, thi thể anh H. đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Cháy rừng dữ dội ở Nghệ An: Lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa, người dân lo lắng

Lúc 21 giờ 50 phút đêm 30/4, đang xảy ra cháy rừng ở rú Đụn (xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nam Đàn, lực lượng quân sự, dân quân, người dân…đang nỗ lực dập lửa.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, lửa vẫn đang cháy dữ dội ở đỉnh rú Đụn. Vị trí cháy rừng lan ra gần nhà dân và cây xăng dầu bên quốc lộ 46A (xã Nam Thái, huyện Nam Đàn). Xe cứu hỏa, xe công vụ, xe cứu thương đã đến túc trực sẵn sàng.

Người dân địa phương cho biết, họ phát hiện lửa bốc lên từ rừng thông ở chân rú Đụn (xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) lúc 6 giờ 30 phút sáng 30-4. Do thời tiết nắng nóng hơn 41 độ C, lửa cháy lan nhanh sang khu vực rừng huyện Nam Đàn và công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn cho biết, các lực lượng đang bám trụ, nỗ lực chữa cháy để không cho lửa lan xuống khu vực các hộ dân. Lữ đoàn Công binh 414 (đóng tại huyện Nam Đàn) đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến tham gia dập lửa.

Hiện lực lượng chữa cháy vừa dập lửa vừa triển khai nhiều phương án như làm đường băng cản lửa chống cháy lan…

Hiện trường nhiều người té xe trên Quốc lộ 1 qua TP. HCM

Trưa 30/4, dưới trời nắng nóng gay gắt, tại giao lộ Quốc lộ 1 - Bùi Thanh Khiết (qua huyện Bình Chánh, TP. HCM) ghi nhận tình trạng nhiều người đi xe máy bị té nhào xuống đường.

Đa số người bị té xe là phụ nữ, có trường hợp ngã chắn ngay đầu ô tô, rất nguy hiểm. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực trở nên phức tạp. Nguyên nhân được xác định do dầu nhớt chảy tràn trên mặt đường.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cán bộ thuộc Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP. HCM) đã có mặt hỗ trợ người đi đường gặp nạn và điều tiết giao thông.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng bố trí người phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông qua khu vực.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều động một xe chở cát đến hiện trường để khắc phục sự cố. Tổ CSGT đã dùng cát rải lên vết dầu nhớt nhằm chống trơn trượt.