Clip NÓNG 24h: Hình ảnh lạ xuất hiện trên bầu trời nhiều tỉnh thành

Hình ảnh lạ xuất hiện trên bầu trời nhiều tỉnh thành

Hình ảnh lạ xuất hiện trên bầu trời nhiều tỉnh thành. Nguồn: Tiền Phong

Trưa nay (21/5), người dân ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh... đã tận mắt chứng kiến hiện tượng quầng mặt trời xuất hiện. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng và trở thành trào lưu check-in mới trên mạng xã hội.

Những bức ảnh với cách tạo dáng độc đáo cùng vầng hào quang đã được lan rộng tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội. Một số cư dân mạng còn hài hước đăng tải hình ảnh kèm nội dung như "tự dưng được giác ngộ", "la hán hạ phàm" khiến cho hiện tượng này thêm phần thú vị.

Theo các nhà khoa học, quầng mặt trời thường xuất hiện vào buổi trưa trong những ngày nắng. Mặc dù không phải là hiện tượng hiếm gặp, nhưng sự xuất hiện của nó không tuân theo quy luật nhất định và không liên quan đến các hiện tượng thiên tai.

Xe chở tôn đi ngược chiều "chém" người đi xe máy tử vong

Xe chở tôn đi ngược chiều "chém" người đi xe máy tử vong. Nguồn: Người lao động

Ngày 21/5, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe chở tôn và xe máy làm anh L.M.S. (SN 1999) tử vong, chị L. (SN 1986, cùng ngụ TP HCM) bị thương.

Trước đó, trưa 20/5, trên Quốc lộ 51, chiếc xe gắn máy không gắn biển số kéo theo thùng xe tự chế do anh Hà Văn Hiếu (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông ngược chiều, hướng từ huyện Long Thành về thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi qua xã Phước Thái (huyện Long Thành), xe chở tôn xảy ra va chạm với 1 chiếc xe máy do anh L.M.S. chở theo chị Đ.T.N.L. đang lưu thông hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Biên Hòa.

Cú va chạm mạnh bất ngờ đã làm anh S. bị cuộn tôn trên thùng xe cứa đứt lìa bàn tay phải, ngã xuống đường. Người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh S. đã tử vong sau đó. Còn chị L. bị thương nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng Đồng Nai xác định là do anh Hà Văn Hiếu đi ngược chiều nên gây tai nạn.

Bất cẩn khi đi qua ngã tư, xe ô tô húc văng xe máy

Bất cẩn khi đi qua ngã tư, xe ô tô húc văng xe máy. Nguồn: Gia đình và xã hội

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe máy khi di chuyển qua ngã tư, đang thu hút sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Theo hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 21/5, tại nút giao có đông phương tiện qua lại, một xe ô tô con màu xanh di chuyển với tốc độ khá cao, tăng tốc vượt qua xe phía trước.

Lúc này, từ phía đường giao cắt, một xe máy cũng bắt đầu rẽ phải, di chuyển qua đường. Tình huống bất ngờ khiến lái xe ô tô không kịp xử lý, tông thẳng vào xe máy, hất văng người điều xuống mặt đường.

Vụ tai nạn xảy ra tại nút giao giữa phố Nguyễn Thái Học - Trần Thái Tông thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sau va chạm mạnh, người điều khiển xe máy bị thương khá nặng và đã được người dân hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện.

Bắt giữ đối tượng đâm bạn nhậu tử vong

Bắt giữ đối tượng đâm bạn nhậu tử vong. Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng

Vào khoảng 19h45' ngày 20/5, tại quán nhậu thuộc thôn Tiến Thịnh, xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có 4 nam, nữ thanh niên ngồi ăn uống.

Quá trình ăn nhậu, giữa Trịnh Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Phú Lộc) và N.T.D. (SN 1992, trú tại thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) xảy ra mâu thuẫn. Bị D. tấn công trước, Sơn đã chạy vào bếp ăn của quán lấy 1 con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người D.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa N.T.D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Gây án xong, đối tượng Trịnh Văn Sơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Can Lộc cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tiến hành truy bắt đối tượng Trịnh Văn Sơn. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Sơn.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.