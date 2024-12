Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc 3 em học sinh lao vào đầu xe tải thương vong ở Hà Nội

Khoảnh khắc 3 em học sinh lao vào đầu xe tải thương vong ở Hà Nội

Thông tin ban đầu, vào 16h10 chiều 16/12 trên tuyến QL6 qua địa bàn xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo BKS 29C-776.78 kéo theo rơ móoc BKS 29R-532.30 do Đỗ Viết H (SN 1984, ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển theo hướng Xuân Mai đi Hà Đông (Hà Nội) với mô tô đi theo chiều ngược lại BKS 29P1-634.27 do Phùng Xuân H (SN 2010, ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển chở sau Nguyễn Văn C (SN 2009) và Nguyễn Văn M (SN 2010).

Hậu quả, Nguyễn Văn C. tử vong tại chỗ, Phùng Xuân H. và Nguyễn Văn M. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Được biết, ngay sau xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên, lực lượng CSGT phụ trách tuyến QL6 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp công an địa bàn, Công an huyện Chương Mỹ và ngành chức năng bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng hướng dẫn giao thông, tiến hành thu thập chứng cứ, khẩn trương điều tra tìm nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với ngành chức năng điều tra nguyên nhân giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện trường cháy xe bồn chở xăng cạnh cây xăng Tân Phú, Phú Thọ

Sáng 17/12, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, lãnh đạo UBND xã Tân Phú (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) xác nhận, xảy ra vụ cháy xe ô tô chở xăng dầu khi đang dừng đỗ ở sát cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 60, thuộc địa phận của xã Tân Phú.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 9h35 cùng ngày, chiếc xe bồn chở xăng dầu đang đỗ sát cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 60 (Công ty Xăng dầu Phú Thọ) thì bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế xe bồn đã nhanh chóng di chuyển phương tiện ra khỏi khu vực cây xăng dầu trên khoảng 100m để tránh lửa cháy lan. Ngay sau đó, nhân viên cây xăng dầu Petrolimex số 60 đã huy động lực lượng cùng bình cứu hỏa tại chỗ để dập lửa.

Bé sơ sinh bị suy hô hấp được CSGT dùng xe tuần tra kịp thời đưa đi cấp cứu

Ngày 17/12, thông tin từ Cục CSGT cho biết, vào khoảng 18 giờ tối hôm qua (16/12), tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 do Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải làm tổ trưởng trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tại Km 6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Trạm thu phí Km 6 +00) thì nhận được đề nghị hỗ trợ của tài xế ô tô 19A- 100.XX về việc trên xe có 1 trẻ sơ sinh đang cần đi cấp cứu nhưng lái xe không thuộc đường nên lo lắng sẽ làm chậm trễ thời gian.

Kiểm tra nhanh, tổ CSGT phát hiện có 2 người lớn đang bế 1 trẻ sơ sinh đang thở oxy, mặt cháu bé tím tái có dấu hiệu suy hô hấp.

Sau khi báo cáo nhanh về chỉ huy đơn vị, tổ công tác liền sử dụng ô tô tuần tra đưa cháu bé cùng người nhà đến Bệnh viện nhi Trung ương cấp cứu. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của các cán bộ CSGT, hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Xúc động cảm ơn các chiến sĩ CSGT, chị Trần Thị Bích N. (SN 1993) cho biết, con chị là cháu N.D.G.M. mới 2 tháng tuổi, được bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm khuẩn đường hô hấp dẫn đến suy hô hấp.

Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của các chiến sĩ CSGT, con chị có thể nguy kịch. Hành động của các anh đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND.