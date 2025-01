Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc Công an TP. HCM giải cứu cô gái bị bắt cóc, tóm gọn nhóm đối tượng Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc Công an TP. HCM giải cứu cô gái bị bắt cóc, tóm gọn nhóm đối tượng

Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP. HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị liên quan, đã triệt phá thành công một vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, giải cứu an toàn cho nạn nhân.

Khoảnh khắc Công an TP. HCM giải cứu cô gái bị bắt cóc, tóm gọn nhóm đối tượng. Nguồn: VietnamPlus Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Vĩnh Long và một số đơn vị liên quan bắt giữ nhóm người do Phạm Nguyễn Ngọc Vũ (sinh năm 1992, trú tại Đồng Nai) cầm đầu để điều tra, làm rõ về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này đã bắt cóc chị L.N.H tại Vĩnh Long rồi lên xe di chuyển từ Vĩnh Long về Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chốt chặn và giải cứu thành công chị H. Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông báo của Công an tỉnh Vĩnh Long về việc nhóm đối tượng này sử dụng ôtô 7 chỗ, bắt giữ chị L.N.H lên xe và di chuyển từ Vĩnh Long hướng về Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, nhóm Phạm Nguyễn Ngọc Vũ khai chị L.N.H có vay của Vũ 7 triệu đồng khi làm nhân viên karaoke tại quán của Vũ. Sau 6 tháng, tiền lãi và gốc tăng lên 45 triệu đồng. Do không có tiền trả, chị L.N.H đã bỏ về quê tại Vĩnh Long. Phạm Nguyễn Ngọc Vũ không đòi được tiền nên đã cùng 6 người lên kế hoạch bắt cóc chị L.N.H và yêu cầu người nhà chị H nộp tiền chuộc 150 triệu đồng. Cảnh sát bắc thang giải cứu ngôi nhà đang cháy trong đêm giao thừa tại Vũng Tàu Cảnh sát bắc thang giải cứu ngôi nhà đang cháy trong đêm giao thừa tại Vũng Tàu. Nguồn: Người Lao Động Một vụ cháy xảy ra tại một căn nhà hẻm 166 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) ngay trong đêm giao thừa (ngày 28/1) khiến người dân TP Vũng Tàu lo sợ. Theo người dân trong khu vực, khoảng gần 20 giờ, hàng xóm xung quanh phát hiện lửa phát ra từ một căn nhà khóa kín cửa nên gọi điện báo tin cho lực lượng chức năng. Chỉ ít phút sau, 6 xe cứu hỏa cùng nhiều cán, bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Tiếp nhận thông tin, điện lực TP Vũng Tàu cũng đã điều động nhân viên cắt điện khu vực xung quanh. Lúc này, 5 xe cứu hỏa tiếp cận đám cháy nhưng do hẻm nhỏ, không thể vào được. Lực lượng cứu hỏa dùng vòi, kéo vào sâu bên trong để dập lửa. Do bên trong không có người, các chiến sĩ đã phá cửa, tiếp cận hiện trường. Một xe khác được điều động, tiếp cận đám cháy từ phía sau, tại hẻm 172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Lúc này, các chiến sĩ dùng thang, nhanh chóng di chuyển qua mái nhà (hàng xóm) phía sau, sau đó kéo ống nước lên trên và phun dập tắt ngọn lửa. Lực lượng công an phường cũng được huy động để bảo vệ hiện trường, tạm thời phân luồng giao thông hướng dẫn các phương tiện di chuyển hướng khác, không đi qua khu vực đang xảy ra vụ cháy. Chỉ khoảng 15 phút tiếp cận hiện trường, nhiều chiến sĩ cảnh sát trở ra với mặt nạ chống khói, mệt mỏi sau thời gian giành giật với "bà hỏa" để cứu ngôi nhà. Đám cháy cũng được khống chế ngay lập tức, may mắn không có thiệt hại về người. Hàng xóm cho biết thời điểm hỏa hoạn, căn nhà này không có người bên trong, có thể gia đình chủ nhà đã đi chơi Tết. Trước lúc xảy ra cháy, người dân có nghe tiếng nổ nhỏ nhưng không xác định được có phải từ ngôi nhà này không. Thanh Hóa: Cháy lớn tại công ty giày trong đêm giao thừa Cháy lớn tại công ty giày trong đêm giao thừa. Nguồn: Tiền Phong Vào đêm giao thừa (28/1), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH giày Venus Việt Nam, ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào khoảng thời gian trước thời khắc giao thừa. Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung đã xác nhận thông tin vụ cháy và cho biết, sau hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Hiện tại, nguyên nhân và thiệt hại liên quan đến vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và sẽ thông tin sau. Ngoài vụ cháy tại huyện Hà Trung, một vụ cháy khác cũng được phát hiện ở khu vực núi Ngọc, thuộc phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa. Bà Lê Thị Hòa - Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm TP. Thanh Hóa cho biết, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương, công an và quân sự đã có mặt kịp thời để chữa cháy. Vụ cháy chỉ gây ra cháy thực bì, không ảnh hưởng đến cây trồng.

