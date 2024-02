Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc lính cứu hỏa cắt chuồng cọp cứu 3 người trong nhà cháy ở Hà Nội

Khoảnh khắc Lực lượng PCCC&CNCH cắt chuồng cọp cứu 3 người trong nhà cháy ở Hà Nội

Khoảnh khắc Lực lượng PCCC&CNCH cắt chuồng cọp cứu 3 người trong nhà cháy ở Hà Nội. Nguồn: Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h50 ngày 24/2, tại nhà dân, địa chỉ số 357 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo cháy, Công an TP. Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Tại hiện trường đám cháy, qua trinh sát và khai thác thông tin, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng phân công cán bộ, chiến sĩ triển khai các đội hình tìm kiếm người bị nạn còn mắc kẹt bên trong, đồng thời triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan. Đến khoảng 3h54, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế.

Quá trình chữa cháy, lực lượng PCCC đã cứu được 3 người thoát khỏi đám cháy an toàn, gồm 2 người ở tầng 2 và 1 người ở tầng 3, trong đó có 1 trẻ em 6 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe các nạn nhân ổn định.

Khu vực xảy ra cháy là ở tầng 1 của ngôi nhà. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê, làm rõ.

Thót tim với ô tô không người lái tự trôi xuống dốc

Thót tim với ô tô không người lái tự trôi xuống dốc. Nguồn: Pháp luật TP. HCM

Tối 23/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chiếc ô tô 5 chỗ tự trôi xuống dốc, suýt gây ra tai nạn trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo nội dung đoạn clip, chiếc ô tô 47A-467.xx tự trôi xuống dốc lao vào vỉa hè và sượt qua lưng một phụ nữ đang mua hoa tươi ở gần đường. Thoát hiểm trong tích tắc, người phụ nữ ôm chầm lấy cô gái đối diện để được trấn an tinh thần. Chiếc ô tô tiếp tục tự trôi và đâm sầm vào một gốc cây gần đó mới dừng lại.

Được biết, vụ việc trên xảy ra tại cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào lúc 9 giờ ngày 23/2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ghi hình xe vi phạm, yêu cầu giám đốc Sở xử lý

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ghi hình xe vi phạm, yêu cầu giám đốc Sở xử lý. Nguồn: Người Lao Động

Sáng 24/2, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Bình Định vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh về việc tăng cường quản lý giáo viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định đào tạo lái xe.

Theo Sở GTVT Bình Định, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng một số trường hợp xe tập lái chạy tốc độ thấp hơn xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, chiều 20/2, xe tập lái biển số 77B-025.76 của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định tham gia giao thông trên đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nhưng chạy với tốc độ thấp hơn xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy theo quy định.

Qua đó, Sở GTVT Bình Định yêu cầu Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định kiểm tra, xử lý giáo viên hướng dẫn xe tập lái này; báo cáo kết quả trước ngày 25/2.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, chiều 20/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn trên đường đi công tác qua đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội thì phát hiện xe tập lái 77B-025.76 có dấu hiệu vi phạm như đã nêu trên.

Ngay sau đó, ông Phạm Anh Tuấn đã quay lại clip rồi gửi lãnh đạo Sở GTVT Bình Định yêu cầu kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm này; đồng thời chấn chỉnh công tác đào tạo lái xe trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định, sau khi nhận văn bản trên của Sở GTVT, đơn vị đã yêu cầu giáo viên hướng dẫn xe tập lái 77B-025.76 làm báo cáo giải trình. Giáo viên này đã thừa nhận để xảy ra lỗi vi phạm như đã nêu, nhưng là do xử lý tình huống vào thời điểm đó chứ không phải cố tình.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn của hơn 100 ô tô trên đường cao tốc tại Trung Quốc

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn của hơn 100 ô tô trên đường cao tốc tại Trung Quốc. Nguồn: Giáo Dục và Thời Đại

Truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm 23/2 về vụ tai nạn liên hoàn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt gây ra.

Đoạn video cho thấy nhiều chiếc ô tô dồn lại một cách bừa bãi trên đường cao tốc. Trong đó một chiếc xe bị đâm nghiêm trọng với kính và mảnh vụn có thể được nhìn thấy rải rác khắp nơi. Ba người bị thương và phải nhập viện, trong khi 6 người bị trầy xước nhẹ, cảnh sát giao thông Khu công nghiệp Tô Châu đưa tin trên tài khoản mạng xã hội WeChat của họ. Cảnh sát cho biết giao thông đường bộ đã được khôi phục và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Trong vài tuần qua, phần lớn Trung Quốc phải hứng chịu đợt lạnh, bão tuyết và mưa băng, ảnh hưởng đến giao thông vào thời điểm hàng triệu người về nhà đón Tết Nguyên đán.

Trong tuần này, chính phủ nước này đã nâng cao phản ứng khẩn cấp đối với nhiệt độ đóng băng và cũng bắt đầu một số kế hoạch về luồng giao thông, nguồn cung cấp và điện ở các tỉnh và thành phố bao gồm Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây, An Huy và Hồ Bắc, Tân Hoa Xã đưa tin.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc duy trì cảnh báo cao độ về tình trạng đóng băng và nhiệt độ thấp ở một số khu vực miền Trung và miền Nam.