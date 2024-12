Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc ngôi nhà phát nổ, bốc cháy khiến 1 người tử vong ở Hải Phòng

Khoảnh khắc ngôi nhà phát nổ, bốc cháy khiến 1 người tử vong ở Hải Phòng

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h43' sáng 2/12/2024 tại Cụm 5, thôn Hu Trì, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Nạn nhân tử vong là N.T.C. (SN 1998).

Qua trích xuất từ hệ thống camera an ninh của xã, sau khi ăn cơm tối ở nhà bác ruột, C. về nhà ngủ lúc 22h33’ ngày 1/12. Đến 0h43’ sáng ngày 2/12, hàng xóm nghe thấy tiếng nổ và phát hiện cháy ở căn nhà của gia đình C. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chỉ có C. ở nhà một mình, bố mẹ C. bán hàng tại thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo).

Đến 0h48’ ngày 2/12, lãnh đạo xã Vinh Quang tiếp nhận tin báo từ nhân dân và nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ việc. Tại hiện trường, ông Vũ Văn Thê, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang đã chỉ đạo người dân phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành dập lửa. Sau 17 phút, đám cháy được dập tắt.

Công an xã Vinh Quang cũng nhanh chóng báo tin đến lực lượng 114. Lúc 1h30’ sáng 2/12, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo đã có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy và chỉ đạo các lực lượng bảo vệ hiện trường để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Theo nhận định ban đầu, vụ cháy xảy ra trong diện tích phòng ngủ nhỏ khoảng 10m2 và được lắp đặt bằng nhôm kính. Tại khu vực bếp của gia đình, hai bình gas được sử dụng để nấu ăn còn nguyên vẹn. Gia đình C. có sân, cửa thoát hiểm, đồng thời trang bị 3 bình chữa cháy.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Kỳ lạ nước suối xuất hiện màu đỏ như máu, có mùi khó chịu ở Bình Phước

Trưa 3/12, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nước tại một con suối chuyển sang màu đỏ như máu. Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của người dùng mạng. Nhiều ý kiến bình luận nghi ngờ về việc công ty xả thải chất nhuộm màu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày và được người dân địa phương quay lại ở con suối trên địa bàn phường Minh Long (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Người dân địa phương cho hay, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy màu nước suối kỳ lạ như thế. Tại khu vực quanh suối có nhiều nhà dân sinh sống. Tuy nhiên, màu nước xuất hiện kỳ lạ này hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân từ đâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã đến hiện trường kiểm tra, công an cũng có mặt lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Một người dân sinh sống tại hiện trường, cho biết nước màu đỏ có mùi hôi rất khó chịu.

Được biết, ngành chức năng tỉnh Bình Phước đã lấy mẫu nước đi kiểm nghiệm, đồng thời điều tra các cơ sở kinh doanh trước nghi vấn xả thải. Đến trưa cùng ngày, nhiều đơn vị có liên quan vẫn đang đi dọc con suối, đồng thời phong tỏa khu vực.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Dừng xe trên cao tốc để khách đi vệ sinh, tài xế bị CSGT phạt nặng

Thông tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT) cho biết, khoảng 21 giờ 49 phút tối 2/12, trong quá trình tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, khi đến Km 196+700 đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, đơn vị phát hiện xe khách BKS 76H-037.84 (chạy tuyến Quảng Ngãi - Kiên Giang) đang dừng xe tại làn khẩn cấp.

Thời điểm trên, tài xế chỉ bật đèn tín hiệu, không đặt chóp nón, báo hiệu... khi dừng đỗ khẩn cấp trên cao tốc theo quy định. Nhiều nam giới là hành khách trên xe đứng dọc hàng rào hộ lan, vô tư đi vệ sinh...

Với lỗi vi phạm trên tài xế V.M.T (ngụ tỉnh Kon Tum) đã bị tổ công tác xử phạt 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Đồng thời, tổ công tác còn phát hiện xe khách nêu trên chạy không đúng lộ trình, sẽ mời chủ doanh nghiệp vận tải để làm việc.

Theo quy định khi dừng xe tại các vị trí dừng xe khẩn cấp, lái xe phải bật đèn cảnh báo trên xe cùng thiết bị, chóp nón, vật báo hiệu cảnh báo từ xa để tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông khác. Việc dừng xe để giải quyết nhu cầu riêng như: đi vệ sinh, ăn uống, nằm ngủ… đều bị xử lý nghiêm.