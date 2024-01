Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc xe máy lao thẳng vào ô tô khiến một người tử vong ở Hưng Yên

Khoảnh khắc xe máy lao thẳng vào ô tô khiến một người tử vong ở Hưng Yên



Khoảnh khắc xe máy lao thẳng vào ô tô khiến một người tử vong ở Hưng Yên

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô xảy ra trên đường TL206, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), đang nhận được sự quan tâm và chú ý từ đông đảo cư dân mạng.

Theo hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, vào khoảng 20 giờ 54 phút ngày 20/1, thời điểm trên, xe máy do nam thanh niên điều khiển, chạy với tốc độ cao, khi đang tăng tốc vượt qua xe có gắn camera hành trình thì bất ngờ gặp một ô tô khác đang xi nhan, quay đầu.

Giật mình, người điều khiển xe máy vội bóp phanh khiến chiếc xe mất lái, trượt dài trên đường, sau đó lao thẳng vào phần đuôi chiếc ô tô. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Vụ tai nạn hiện vẫn đang được cơ quan chức năng Hưng Yên điều tra làm rõ.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận, đa số ý kiến đều nhận định, người điều khiển xe máy đã chủ quan, vượt ẩu với tốc độ cao, không chú ý quan sát, vì vậy đã dẫn đến tai nạn thương tâm.

Băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn

Hình ảnh băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn

Tại đỉnh Mẫu Sơn lúc 6 giờ sáng nay 23/1, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C. Cụ thể, nhiệt độ tại đây là - 0,9 độ C. Đêm qua 22/1, nhiệt độ tại khu vực này xuống thấp nhất ở mức âm 1,1 độ C.

Thời tiết tại đây có gió lớn kèm mưa khiến cái lạnh như cắt da thịt. Do có hiện tượng băng giá, nhiều du khách đã đổ về đỉnh Mẫu Sơn từ đêm qua, đến sáng nay có rất đông người.

Nhiệt độ xuống thấp khiến toàn bộ khu vực đỉnh Mẫu Sơn bị đóng băng dày, cây cối và đường lên đỉnh núi đóng lớp băng cứng và trơn, xe máy, ô tô của du khách cũng bị trong tình trạng tương tự.

Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, bất chấp nguy hiểm quay đầu thông chốt

Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, bất chấp nguy hiểm quay đầu thông chốt. Nguồn: Báo Công Luận

Sự việc xảy ra vào tối 21/1 tại đường Trần Phú, TP Vinh (Nghệ An), một tài xế xe ô tô 5 chỗ đã không chấp hành hiệu lệnh của Tổ công tác Cảnh sát đo nồng độ cồn, quay đầu xe bỏ chạy. Sự việc đã được một người dân quay lại bằng điện thoại, sau đó chia sẻ mạnh trên các trang mạng xã hội.

Xem clip về vụ việc, ai cũng bức xúc trước hành vi vi phạm, bất chấp tính mạng người khác của tài xế xe ô tô.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đang củng cố hồ sơ và chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng cho Cơ quan điều tra Khu vực 2, Quân khu 4 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Người đàn ông "làm xiếc" trên đường, liên tiếp lạng lách, tạt đầu xe khác

Rợn người cảnh gã đàn ông 'làm xiếc' trên đường, liên tiếp lạng lách, tạt đầu xe khác. Nguồn: Chuyên trang An toàn giao thông

Chiều 22/1, Công an phường Thắng Lợi (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với anh Chíu Sáng Pẩu (39 tuổi, trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi chạy xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông trên đường phố.

Trước đó, sáng cùng ngày, anh Pẩu điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm trên đường Lê Duẩn (đoạn trước Trường ĐH Tây Nguyên, phường Ea Tam) về hướng Trung tâm TP Buôn Ma Thuột.

Quá trình tham gia giao thông, nguời đàn ông này liên tục lạng lách, đánh võng trên đường.

Có nhiều thời điểm, người này lạng lách đi ngược chiều và tạt trước đầu các phương tiện khác đang tham gia giao thông gây mất an toàn giao thông. Chứng kiến hành vi của Pẩu, rất nhiều người đi đường lo sợ tai nạn có thể xảy ra.

Sau khi "làm xiếc" khoảng 4km trên đường Lê Duẩn, anh Pẩu đã bị lực lượng Công an phường Thắng Lợi đón lõng, đưa người và phương tiện về trụ sở làm việc.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ và xử lý theo quy định.