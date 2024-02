Clip NÓNG 24h: Kinh hoàng xe taxi đâm hàng loạt phương tiện đang dừng đèn đỏ tại Huế

Kinh hoàng xe taxi đâm hàng loạt phương tiện đang dừng đèn đỏ tại Huế

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 7h ngày 19/2 tại khu vực đèn đỏ đường An Dương Vương - Hồ Đắc Di, TP.Huế, một chiếc xe taxi bất ngờ tông trúng nhiều xe máy, phương tiện lưu thông đang dừng đèn đỏ cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện trường nằm ngổn ngang một số xe máy, xe đạp và xe taxi bị hư hỏng phần đầu.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Công an mời làm việc tài xế ô tô tung cước đạp ngã người đi xe máy ở Hà Nội

Theo camera hành trình ghi lại, khoảng 14h17 ngày 17/2, nam tài xế điều khiển ôtô mang BKS 30G- 470.XX đang lưu thông theo hướng phố Xa La - đường Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội) thì bất ngờ xuống xe và nhảy lên đạp ngã người đi xe máy đang chở theo một chiếc máy giặt chạy phía sau.

Chưa dừng lại, nam tài xế này tiếp tục to tiếng với người điều khiển xe máy nhưng được người dân xung quanh can ngăn. Tài xế này sau đó quay trở lại xe bỏ mặc người đi xe máy và hàng hóa bị đổ dưới đường.

Công an TP Hà Nội cho biết, thông qua hình ảnh thì chưa có dấu hiệu của một vụ tai nạn giao thông dẫn đến cãi vã, hành hung nên sự việc này thuộc nhóm hành vi gây rối trật tự công cộng. Hành vi này sẽ do Công an phường sở tại xác minh làm rõ sự việc.

Vượt ẩu, xe ô tô con bị container và xe tải đâm văng xuống vệ đường trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Toàn bộ diễn biến vụ việc kinh hoàng đã được camera hành trình của chiếc container ghi lại lúc gần 10h sáng 18/2 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn phía làn đường hướng Bắc - Nam, tại Km 48+200 thuộc đoạn giữa xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Vào thời điểm trên, chiếc container đang di chuyển đến hết đoạn cao tốc có dải phân cách cứng. Chiếc xe chuyển vào làn có dải sơn mang cá đúng với tốc độ cho phép.

Bất ngờ, từ phía sau, ở làn trong một chiếc SUV màu trắng mang nhãn hiệu Ford Everest vượt lên. Nhưng do đi vào làn khẩn cấp quá nhỏ hẹp, chiếc SUV đánh lái sang trái để vượt chiếc container nhưng bất thành.

Chiếc container đã húc trúng phần đầu phía lái của chiếc Ford Everest. Cú va chạm bất ngờ và mạnh khiến chiếc SUV lộn 1 vòng trên đường và bay sang làn đường ngược chiều.

Đúng lúc đó, phía ngược chiều xuất hiện một chiếc xe tải đang lao tới. Chiếc xe tải di chuyển theo hướng Bắc - Nam đâm thẳng vào phần đuôi của chiếc SUV. Chưa dừng lại, chiếc xe tải còn đâm trực diện với chiếc container lúc này đang đánh lái sang trái do va chạm với chiếc SUV trước đó.

Cú va chạm liên hoàn khiến chiếc Ford Everest lộn một vòng, bay qua hộ lan cao 80cm, rơi xuống vệ đường. Cả 3 xe trong vụ tai nạn liên hoàn đều bị hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn.

Lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ, điều tiết giao thông, giải tỏa ách tắc cho cao tốc. Thông tin ban đầu cho thấy, vụ tai nạn đau lòng đã khiến 3 người trên chiếc SUV thiệt mạng.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Cháy xe khách giường nằm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Sáng 19/2, Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) có mặt tại hiện trường để điều tra vụ cháy xe khách giường nằm trên đường cao tốc.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển số tỉnh Phú Yên lưu thông hướng Nam - Bắc. Khi xe đến km 193 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận thì bốc cháy ngùn ngụt. Thời điểm này, trên xe chỉ có 4 người và khi lửa bùng phát, tài xế đã cho xe tấp vào lề, người đi trên xe kịp tháo chạy khỏi xe nên không có thương vong về người. Chiếc xe khách bị cháy rụi, trơ khung.

Thời điểm xe cháy, các ô tô lưu thông theo chiều Nam – Bắc trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết qua vị trí này phải tạm dừng do ngọn lửa đang bùng phát. Nhiều xe bị ùn ứ kéo dài đến khi ngọn lửa giảm mới có thể di chuyển tiếp.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phun nước để ngăn lửa bốc cháy trở lại.