Clip NÓNG 24h: Ngã nhào trước đầu ô tô khi đang đổ đèo, "phượt thủ" thoát chết thần kỳ

Ngã nhào trước đầu ô tô khi đang đổ đèo, "phượt thủ" thoát chết thần kỳ

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 31/1, trên QL6 đoạn gần đèo Thung Khe, tỉnh Hòa Bình. Theo hình ảnh từ camera hành trình của chiếc ô tô ghi lại, vào thời điểm trên, khi đang lái xe trên đường đèo đầy sương mù bao phủ, bất ngờ một chiếc xe máy ngã nhào sang làn đường ngược lại, nơi chiếc ô tô có camera hành trình đang chuẩn bị lao đến. Rất may tài xế đã nhanh chân phanh và kịp thời cứu một tình huống nguy hiểm. Tài xế lái xe máy chỉ bị thương nặng, sau đó đã được tài xế ô tô dìu vào ven đường.

Đổi hướng bất ngờ, ô tô bị xe máy tông cực mạnh

Đoạn clip ghi hình ảnh vụ tai nạn được Gia Lai TV chia sẻ mới đây cho thấy, vụ việc xảy ra vào khuya hôm 30/1, sau cú tông cực mạnh vào ô tô, 2 người đi xe máy văng khỏi xe đập người xuống đường. 2 người đi xe máy có dấu hiệu bị thương nằm quằn quại trên đường và được một số người giúp đỡ. Một lúc sau, 1 người có thể đi vào lề đường, 1 người vẫn nằm trên đường.

Hình ảnh vụ tai nạn thu hút hàng chục bình luận từ người dùng Facebook, trong đó, phần lớn các ý kiến đánh giá tài xế ô tô chuyển hướng thiếu an toàn.

Để ô tô dừng giữa làn đường ngược chiều, người phụ nữ mải mê mua sắm

Sự việc diễn ra hôm 30/1 trên một tuyến đường ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Không chỉ dừng giữa đường, chiếc Kia Morning còn dừng trên làn đường ngược chiều, gây cản trở giao thông, nhưng người phụ nữ không có vẻ gì là vội vã, khẩn trương di chuyển. Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng đã khiến nhiều người bức xúc.

"Khó hiểu thật sự! Dừng xe giữa đường kiểu đó mà xuôi chiều đã khó thông cảm, đằng này lại còn đỗ giữa làn đường ngược chiều luôn. Bảo việc gì khẩn cấp đã đành, đây chỉ là đi chợ. Chị ấy nghĩ mình đang đi xe máy hay gì nhỉ?", nickname Hương Anh bình luận sau khi xem clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Quá hồn nhiên và tùy tiện. Chỉ vì muốn tiện mà họ sẵn sàng gây cản trở giao thông như vậy. Ai đi xe máy xao nhãng một chút là rất dễ đâm thẳng vào xe dừng ngược chiều giữa đường như vậy", nickname Hoàng Long bình luận.

Anh thanh niên đi hái tiêu thuê lỡ đụng vỡ đèn xe ô tô và cái kết cực ấm áp

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip cực kỳ dễ thương của một anh thanh niên hái tiêu. Theo đó, anh thanh niên này đi hái tiêu thuê, trên đường trở về nhà không may xe máy của anh tông trúng một chiếc ô tô đậu ở ven đường khiến đèn xe ô tô bị vỡ và một số nơi khác bị trầy xước.

Đáng nói, sau khi gây ra vụ việc, anh thanh niên này không bỏ chạy mà ngồi đợi chủ xe đúng một tiếng rưỡi để nhận lỗi. Sau khi gặp được chủ xe, anh thanh niên ngay lập tức xin lỗi và mong chủ xe thông cảm.

Không những vậy, anh thanh niên còn thật thà "khai" rằng, một ngày công đi hái tiêu về được 250.000 đồng. Trên đường đi làm về, do tránh xe càng nên anh không may tông trúng ô tô. Do gây ra lỗi lầm, anh cũng muốn đền bù cho chủ xe, tuy nhiên, do trong người chỉ có đúng 250.000 đồng tiền công nên anh thanh niên này đành nói với chủ xe rằng: "Bây giờ em anh cầm lấy giúp em 200.000 đồng, còn 50.000 đồng anh cho em xin lại, em mua sữa cho con".

Biết được hoàn cảnh của anh thanh niên, chủ xe không những không trách móc, không bắt đền mà còn gửi lại tiền cho anh thanh niên. Tiếp đó, chủ xe cũng động viên anh thanh niên nhanh về nhà để kịp mua sữa cho con nhỏ.

Khoảnh khắc này được chủ xe chia sẻ lên mạng xã hội ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra cực kỳ xúc động và thích thú trước sự thật thà đáng quý của anh thanh niên người dân tộc thiểu số này.

Bên cạnh đó, sự rộng lượng và tử tế của chủ xe cũng nhận được nhiều lời ngợi khen của cộng đồng mạng.