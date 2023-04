Clip NÓNG 24h: Ô tô chạy nhanh, suýt đâm xe máy trước khi drift ở khu vực Nhà hát Lớn

Ô tô chạy nhanh, suýt đâm xe máy trước khi drift ở khu vực Nhà hát Lớn

Ô tô chạy nhanh, suýt đâm xe máy trước khi drift ở cửa Nhà hát Lớn. Nguồn: OFFB

Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại một diễn biến khác trong vụ tài xế drift ô tô trước khu vực Nhà hát Lớn (Hà Nội). Theo đó, trước khi drift ở cửa Nhà hát Lớn, tài xế này đi với tốc độ khá nhanh và suýt đâm vào một chiếc xe máy vượt đèn đỏ ở ngã tư.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 17/4, Công an phường Tràng Tiền tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện xe ô tô nhãn hiệu NISSAN màu trắng, BKS 30H-694.04 do một nam thanh niên điều khiển tốc độ cao, rú ga, drift nhiều vòng quanh bùng binh trước Nhà hát Lớn. Khi bị Công an phường Tràng Tiền phát hiện, tài xế đã phóng xe bỏ chạy về phía đường Tràng Tiền - Trần Quang Khải. Việc này được một số người dân quay video, đăng tải lên mạng xã hội.

Chiều 18/4, Căn cứ tài điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1984, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, nơi ở tại phường Vĩnh Phúc, Ba Đình) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, Thắng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Clip gần 5 phút ghi lại cảnh tên cướp ngân hàng lấy tiền và chĩa súng vào bảo vệ

Clip gần 5 phút ghi lại cảnh tên cướp ngân hàng lấy tiền và chĩa súng vào bảo vệ. Nguồn: Báo Người lao động

Ngày 19/4, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 5 phút ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Theo nội dung clip, sau khi lấy được tiền, tên cướp cầm súng chĩa về phía nam bảo vệ để yêu cầu người này mở cửa trốn thoát. Tuy nhiên, nam bảo vệ đã lợi dụng lúc đối tượng không để ý, lao vào khống chế.

Sau đó, một số nhân viên, khách hàng đang giao dịch tại ngân hàng cũng nhanh chóng đến hỗ trợ, bắt tên cướp.

Nam bảo vệ bị bắn 2 phát nhưng chỉ bị thương nhẹ, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ngày 18/4, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và tặng quà, sức khỏe nam bảo vệ đã ổn định.

Đôi nam nữ đi trộm lò than lúc nửa đêm

Đôi nam nữ đi trộm lò than lúc nửa đêm. Nguồn: Công an nhân dân

Camera ghi lại sự việc xảy ra lúc 1h30 sáng 17/4. Đôi nam nữ đi xe máy hướng từ đường Hà Huy Tập ra đường Hòa Bình (phường 3, TP Bạc Liêu). Cả hai sau đó tiến đến gần khu vực nấu nướng của một quán ăn. Quan sát không có ai, người phụ nữ nhanh chóng lấy cái lò than được đặt trên bàn rồi rời đi cùng người đàn ông.

Đối tượng nổ súng ở Bắc Giang do ghen tuông

Đối tượng nổ súng ở Bắc Giang do ghen tuông. Nguồn: Beatvn

Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang hiện đang tạm giữ Dương Đông Hưng (39 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi giết người.

Tại trụ sở công an, Dương Đông Hưng khai nhận, do mâu thuẫn ghen tuông với ông Đào Xuân Đ. (59 tuổi) nên đã bắn ông Đ. Theo lời khai, Hưng cho rằng ông Đang có quan hệ tình cảm với vợ mình.

Khoảng 19h35 ngày 18/4, tại quốc lộ 17, đoạn qua thôn Chung, xã Liên Sơn, Hưng phát hiện ông Đ. đang nhắn tin với vợ mình nên dùng súng bắn nhiều phát vào người ông này. Hưng sau đó bị bắt lúc 21h cùng ngày, tại nhà ở xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế.

Nạn nhân hiện bị trọng thương, đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Liên quan đến tang vật, cảnh sát chưa xác định được chủng loại khẩu súng Hưng sử dụng để bắn nạn nhân.