Clip NÓNG 24h: Quái xế "thông chốt" bất thành, tông cảnh sát trọng thương

Quái xế "thông chốt" bất thành, tông cảnh sát trọng thương. Nguồn: Gia đình và xã hội

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh nam thanh niên không những vi phạm luật giao thông mà còn manh động lao thẳng xe vào lực lượng CSGT, khiến nhiều người xem không khỏi bức xúc.

Theo hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 6/3, thời điểm trên, nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao trên đường, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu...

Khi thấy lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, người này không những không giảm tốc độ mà còn tăng ga bỏ chạy, chiếc xe máy sau đó tông trúng một chiến sĩ CSGT, hất văng nạn nhân xuống mặt đường.

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra trên đường tỉnh 295, đoạn qua thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT-TT, Công an huyện Hiệp Hòa khi đang làm nhiệm vụ đã bị một đối tượng không chấp hành hiệu lệnh lao thẳng vào, khiến một chiến sĩ bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Danh tính nam thanh niên điều khiển xe máy được xác định là Trần Quang Huy (SN 2005, trú tại tổ dân phố Đông Trong Đầm, thị trấn Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang). Qua kiểm tra ban đầu, đối tượng không có nồng độ cồn, không có chất kích thích dạng ma túy. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Cầu treo Kẻ Nính (Nghệ An) bắc qua sông Hiếu bất ngờ đổ sập. Nguồn: Tạp chí Thương Gia

Trưa 6/3, cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu, nối 2 bản Kẻ Nính và Đình Tiến của xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An bất ngờ đổ sập. Tại hiện trường, toàn bộ dây văng, khung thép và các tấm bê tông rơi xuống bãi bồi, một phần khấu kiện rơi xuống sông.

Mố ở hai đầu cầu nứt nẻ, nhiều trụ bê tông bị dây cáp kéo đổ nghiêng sát mép sông. Thống kê ban đầu cho thấy, vụ việc không gây thiệt hại về người, chỉ có 5 con trâu bị thương khi chiếc cầu treo bị sập.

Cầu treo Kẻ Nính được xây dựng khá lâu, trải qua nhiều trận lũ lụt nên hư hỏng nhiều. Trận lụt lịch sử năm 2023 làm cầu xuống cấp nghiêm trọng. Huyện đã thống kê thiệt hại, báo cáo tỉnh Nghệ An để có phương án khắc phục. Trong thời gian đang chờ được khắc phục, sửa chữa thì cầu bị sập.

Bước đầu nhận định, nguyên nhân cầu treo Kẻ Nính sập do lún phần đất dưới thanh neo phía phải mố M2, tạo ra dịch chuyển thanh neo, kéo theo trụ cáp, gây đổ trụ, làm sập toàn bộ cầu.

Nữ nhân viên quán trà bí đao vỉa hè 'đứng hình' khi bị giật điện thoại. Nguồn: Công An TP.HCM

Ngày 7/3, Công an phường Lái Thiêu đang phối hợp cùng Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương truy xét đối tượng cướp giật điện thoại hiệu iPhone của nữ nhân viên quán trà bí đao.

Trước đó, tối 6/3 trên mạng xã hội lan truyền đoạn camera ghi lại cảnh một cô gái đang ngồi bấm điện thoại tại tiệm trà bí đao vỉa hè.

Bất ngờ xuất hiện một đối tượng đi xe máy ngược chiều tới giật chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Lúc này cô gái bị giật mình, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Sau vài giây thì cô này chạy vào quầy lấy một chiếc điện thoại khác bấm gọi cho ai đó.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra hơn 21 giờ tối ngày 4/3 trên đường Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu đoạn ngay ngã tư cầu Ông Bố, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Từ thông tin đăng trên mạng xã hội, công an đang vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.

Cô gái đứng cảnh giới để đồng bọn đột nhập, phá khóa trộm tài sản. Nguồn: Báo Bảo Vệ Pháp Luật

Ngày 7/3/2024, Công an phường Tân Bình đang phối hợp cùng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy bắt đôi nam nữ cạy khóa nhà dân để trộm cắp tài sản.

Trước đó sau khi nhận được tin báo của người dân về việc mất tài sản, lực lượng chức năng đã tiến hành trích xuất camera để tìm thủ phạm.

Đoạn camera được trích xuất đã ghi lại cảnh một người đàn ông tiếp cận căn nhà vắng chủ, cửa khóa ngoài tại khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, TP Dĩ An.

Sau khi quan sát thấy xung quanh không có ai, người này rút trong người ra một thanh sắt rồi cạy ổ khóa. Đáng nói căn nhà này dùng 2 ổ khóa nhưng tên trộm chỉ mất khoảng 10 giây đã cạy xong. Sau đó vào nhà lục lọi lấy 2 chiếc điện thoại, 1 chiếc laptop và khoảng 500 ngàn đồng tiền mặt rồi rời đi.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định đối tượng này còn có 1 đồng bọn là nữ, có vai trò cảnh giới bên ngoài.

Ngoài ra qua xác minh, cặp đôi này cũng đã thực hiện một số vụ cạy cửa phòng trọ, nhà dân tại TP Dĩ An.

Hiện Công an đang truy bắt đôi nam nữ này.