Clip NÓNG 24h: Sang đường khó hiểu, ô tô con suýt bị container và xe bồn tông trúng ở Bình Dương

Bình Dương: Sang đường khó hiểu, ô tô con suýt bị container và xe bồn tông trúng

Vụ tai nạn xảy ra tại đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Dĩ An, Bình Dương sáng 31/5. Tại thời điểm trên, tài xế xe con điều khiển ô tô sang đường bất ngờ để xe trôi cắt mặt xe container làm xe này phải phanh gấp. Xe con này sau đó không dừng lại mà lại tiếp tục di chuyển một cách khó hiểu và va chạm với xe bồn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Va chạm với xe ô tô đầu kéo, 1 nữ sinh cấp 3 đi xe đạp điện tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 1.6, tại km 68+945 m, quốc lộ 5 chiều đường Hà Nội – Hải Phòng. Lúc này anh Nguyễn Đức Hiệp, sinh năm 1996, ở xã Cộng Hòa lái xe ô tô 15C-175.17, kéo theo rơ moóc 15R-092.28 trên quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng va chạm với xe máy điện 34MĐ1-538.28 do em V.T.T (sinh năm 2005) ở xã Tuấn Việt (cùng huyện Kim Thành) đi cùng chiều và hướng từ quốc lộ 5 vào đường thôn Thiện Đáp.

Hậu quả em T. tử vong tại hiện trường. Xe máy điện hư hỏng. Em T. là học sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Kim Thành.

Chó thả rông, tiểu thương cầm dao hỗn chiến ở công viên hồ Đền Lừ

Vào khoảng 17h30 chiều 31/5, tại khu chợ đồ cũ xảy ra trận hỗn chiến giữa hai người đàn ông trung tuổi. Thấy vậy, một số người đã vào can ngăn nhưng hai người này vẫn hung hăng cầm hung khí là dao, ghế... lao vào đánh, chém nhau. Sau gần 10 phút hỗn chiến người đàn ông này ra mép hồ Đền Lừ ngồi, một tay vẫn cầm dao, tay còn lại bấm gọi điện thoại. Trước đó, ông ta liên tục cầm dao tấn công đối thủ. Khi có người khuyên can cất dao, ông ta còn trừng mắt quát lại. Nguyên nhân của việc hỗn chiến được cho là có thể do tranh giành chỗ bán hàng.

Clip bé sơ sinh bị bảo mẫu lương 60 triệu hành hạ gây sốt MXH

Chiều 31/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ có hành vi nghi bạo hành một cháu bé sơ sinh.

Theo đoạn clip ghi lại, sự việc diễn ra vào rạng sáng 31/5, khi cô gái trẻ nằm ngủ cùng con nhỏ của gia chủ tại một tòa chung cư ở Hà Nội.

Bất ngờ, vào khoảng 2h54 cùng ngày, cô gái trẻ (được cho là bảo mẫu) bật dậy, quay sang chỗ em bé đang nằm rồi túm lấy 2 tay bé, lắc mạnh.

Người này còn dùng tay vỗ vào lưng của bé, sau đó tiếp tục lắc mạnh theo hình vòng tròn nhiều lần khiến đứa trẻ bật khóc.

Đến 5h19 cùng ngày, trong lúc đang ẵm em bé trên tay, nữ bảo mẫu lại bất ngờ lắc mạnh khiến trẻ bật khóc. Người này sau đó đã đặt em bé nằm xuống giường nhưng khá mạnh tay.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi hành hạ, có thể gây thương tích cho trẻ nhỏ của nữ bảo mẫu.