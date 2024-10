Clip NÓNG 24h: Tài xế bị chặn đường, hành hung dã man tại Bắc Ninh

Tài xế bị chặn đường, hành hung dã man tại Bắc Ninh

Chiều 4/10, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an TP Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, chiều cùng ngày, Công an phường Châu Khê đã tiếp nhận đơn phản ánh của một nam tài xế về việc bị nhóm người chặn đường, hành hung từ ngày 2/10, khi đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua phố Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn. Hiện Công an TP Từ Sơn đang giao Cơ quan CSĐT Công an TP đến tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam tài xế bị nhóm người chặn đường, hành hung. Theo nội dung được ghi lại trong clip, vụ việc xảy ra lúc 8h10, ngày 2/10.

Trong lúc xe ô tô con biển 99A vượt xe ô tô con khác mang BKS 30K-599.58 đang dừng đỗ bên đường, đúng lúc chiếc xe này tiếp tục lưu thông gây ách tắc giao thông. Lúc này giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại trước khi xe 99A lùi lại cho xe kia tiếp tục lưu thông.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, khi xe 30K-599.58 về đến nhà, nhóm người trên xe và một số người thân đã chặn đường, lao vào hành hung tài xế điều khiển xe phía sau.

An Giang: Siêu thị Điện Máy Xanh cháy rụi trong đêm, thiệt hại lớn về tài sản

Khoảng 2 giờ 30 ngày 5/10, tại siêu thị Điện Máy Xanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, nhiều người nhìn thấy lửa và khói bốc lên từ siêu thị Điện Máy Xanh này. Lúc này, cơ sở kinh doanh đang đóng kín cửa. Ngay sau đó người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC tỉnh An Giang đã lập tức huy động nhiều xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa. Hơn 1 giờ sau, lửa cơ bản được dập tắt và ngăn cháy lan.

Theo một nguồn tin, vụ cháy đã thiêu rụi gần như hoàn toàn siêu thị. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảnh khắc lật tàu khiến ít nhất 87 người thiệt mạng

Theo tờ Latestly, ít nhất 87 người được cho là đã thiệt mạng sau khi một chiếc tàu chìm trên hồ Kivu ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Chiếc tàu khởi hành từ thị trấn Minova thuộc tỉnh Nam Kivu, đã bị lật vào ngày 3/10 gần cảng Kituku, ở vùng ngoại ô Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu.

Trong một báo cáo gửi tới chính phủ trung ương ở Kinshasa, chính quyền tỉnh cũng cho biết, có 78 người vẫn đang mất tích. 87 thi thể được tìm thấy đã được chuyển tới nhà xác của bệnh viện đa khoa ở Goma và 9 người sống sót đã được đưa vào bệnh viện, theo thông tin từ hãng tin Tân Hoa Xã. Vẫn chưa rõ có bao nhiêu hành khách trên tàu.

Chiếc tàu đã không chịu nổi cơn sóng dữ trước khi lật úp cách cảng khoảng 700 mét, theo thông tin từ nhân viên cảng Kituku.

Đến tối ngày 3/10, người dân vẫn tụ tập tại cảng Kituku với nỗi lo lắng và hy vọng tìm được thi thể của người thân.

Các tuyến đường giữa Goma và Minova đã bị cắt đứt nhiều tháng nay do xung đột giữa các nhóm vũ trang và quân đội. Những tai nạn thuyền bè thường xuyên xảy ra trên Hồ Kivu do gió mạnh và quá tải.