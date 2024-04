Clip NÓNG 24h: Tên cướp manh động đâm nhân viên tiệm game, cướp ví tiền tại Bình Dương

Tên cướp manh động đâm nhân viên tiệm game, cướp ví tiền tại Bình Dương

Tên cướp manh động đâm nhân viên tiệm game, cướp ví tiền tại Bình Dương. Nguồn: Tiền Phong

Chiều 14/4, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip, ghi lại cảnh một nam thanh niên tay cầm dao tấn công một người đàn ông.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, đối tượng cầm dao sau khi lấy được chiếc ví của nạn nhân thì bỏ chạy. Bị tấn công bằng dao nên nạn nhân bị thương nặng, máu chảy nhiều.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra tại một tiệm game bắn cá trên địa bàn khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân của vụ việc là anh T.Q.T. (24 tuổi, quê ở Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, chiều 11/4, anh T đang nằm trên chiếc giường gấp trong tiệm game bắn cá ở địa chỉ kể trên thì bị một đối tượng cầm dao lao vào đâm tới tấp rồi ép anh T. phải đưa tiền. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong tiệm game chỉ có mình anh T là người quản lý, không có khách.

Anh T chống trả và giằng co với nam thanh niên một lúc. Sau khi lấy được ví tiền của anh T, đối tượng bỏ chạy. Anh T được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Nạn nhân cho biết, bên trong ví có 10 triệu đồng.

Đại diện Công an thành phố Thuận An cho biết, nghi can đã bị bắt giữ nhưng do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí.

Thời khắc xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TP. HCM gặp nạn

Thời khắc xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TP. HCM gặp nạn. Nguồn: Người Lao Động

Tối 14/4, CSGT Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cho biết đã làm việc với các bên liên quan, trích xuất camera hành trình để xác định nguyên nhân xe chở đoàn cán bộ Cục QLTT TP. HCM gặp nạn làm một người chết, hàng chục người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 13/4, lúc này tài xế Nguyễn Tấn K. (26 tuổi, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe khách BKS 50H-365.98 loại 36 chỗ, trên xe có 23 người (cả tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 24 theo hướng TP. Kon Tum đi Khu du lịch Măng Đen. Đây là xe chở đoàn cán bộ của Cục Quản lý thị trường TP. HCM.

Qua trích xuất camera xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách BKS 50H-365.98 đang cố vượt xe tải chạy cùng chiều, phía trước. Khi hai xe đang song song nhau thì xe tải BKS 81H- 027.99, do tài xế Nguyễn Đức H. (45 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vừa hết khúc cua, đi tới.

Lúc này, xe khách BKS 50H-365.98 đã tông vào xe BKS 81H- 027.99. Sau đó, xe khách bị lật nghiêng bên vệ đường.

Vụ tai nạn đã khiến ông Nguyễn Thành T. (51 tuổi, trú TP. HCM) tử vong tại chỗ và 24 người trên 2 xe bị thương được đưa đến cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Hà Nội: Sang đường bất cẩn, xe máy ngã vào gầm xe ben

Sang đường bất cẩn, xe máy ngã vào gầm xe ben tại Hà Nội. Nguồn: Dân Trí/OFFB

Vào sáng 14/4, tại ngã tư Đại Nghĩa, thôn Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một người đàn ông và bé trai đi xe máy nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo bé trai đang lưu thông trên đường Đại Nghĩa theo hướng từ thị trấn Đại Nghĩa về xã Phù Lưu. Khi đến ngã tư Đại Nghĩa, do thiếu quan sát và không đội mũ bảo hiểm, người đàn ông đã bất ngờ rẽ trái, tạt đầu xe ben để sang đường. Hậu quả là xe máy va chạm trực tiếp với xe ben, khiến cả hai người trên xe ngã xuống đường và bị thương nặng.

Long An: Nữ chủ tiệm vàng dũng cảm tay không bắt cướp ngay tại cửa hàng

Nữ chủ tiệm vàng dũng cảm tay không bắt cướp ngay tại cửa hàng. Nguồn: Sức Khoẻ và Đời Sống

Ngày 15/4, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thoại (34 tuổi, ngụ Tiền Giang) về hành vi cướp tài sản. Thoại đã táo tợn đột nhập tiệm vàng Bảo Yến ở thị trấn Bến Lức và cướp giật vàng, nhưng bất ngờ bị nữ chủ tiệm dũng cảm truy đuổi và bắt giữ cùng người dân.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 14/4, Thoại đi xe máy từ TP. HCM đến Bến Lức và ghé vào tiệm vàng Bảo Yến do bà N.T.H.V (quê Quảng Ngãi) làm chủ. Thoại giả vờ mua vàng, sau đó bất ngờ cướp giật 1 lắc vàng 24K và bỏ chạy.

Bà V. dù không có võ thuật nhưng với bản năng tự vệ, đã dũng cảm truy hô cướp và đuổi theo tên cướp. Lúc này, anh Hiếu là cán bộ dân phòng đang làm nhiệm vụ gần đó, nghe tiếng truy hô đã cùng người dân hỗ trợ bắt giữ Thoại.

Nhờ sự dũng cảm của bà V. và sự phối hợp nhịp nhàng của anh Hiếu cùng người dân, tên cướp đã bị khống chế và giao cho công an xử lý. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh tại tiệm vàng ghi lại.