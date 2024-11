Clip NÓNG 24h: Thanh niên cầm súng nhựa gây náo loạn trước Bến xe Miền Tây

TP.HCM: Thanh niên cầm súng nhựa gây náo loạn trước Bến xe Miền Tây

Thanh niên cầm súng nhựa gây náo loạn trước Bến xe Miền Tây. Nguồn: Góc nhìn pháp lý

Ngày 3/11, mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên mặc áo xanh - sau lưng và trước ngực in chữ GRAB - cầm một vật giống như súng, gây hoang mang cho các tài xế ô tô.

Hình ảnh trong clip cho thấy người này đi xe máy lượn quanh các xe taxi trong khu vực bến xe, chĩa vật giống như súng vào tài xế.

Ở một cảnh khác, thanh niên mặc áo xanh dài tay, đứng giữa đường, hướng thẳng vật cầm trên tay về phía các xe ô tô, xe buýt gây hoang mang cho người tham gia giao thông. Toàn bộ phương tiện bốn bánh phải dừng lại, gây kẹt cứng, tắc đường.

Bảo vệ bến xe miền Tây có tiếp cận, nói chuyện với người này và ra hiệu cho xung quanh tránh ra xa.

Trao đổi với PV, đại diện Bến xe Miền Tây xác nhận có xảy ra vụ việc trên vào sáng 2/11. Vật nam thanh niên trong đoạn clip cầm là súng nhựa. Người này không tấn công hoặc làm ai bị thương và đã bị công an khống chế, đưa về trụ sở ngay sau đó.

Được biết trước đó người này đã một vài lần có hành động quậy phá ở khu vực và bị các bảo vệ ngăn chặn.

Xác minh vụ nam thanh niên cầm hung khí hành hung nữ shipper tại Đắk Lắk

Xác minh vụ nam thanh niên cầm hung khí hành hung nữ shipper tại Đắk Lắk. Nguồn: Pháp luật TP. HCM

Ngày 4/11, ông Nguyễn Văn Độ, Chủ tịch UBND xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết công an đang xác minh, làm rõ vụ nam thanh niên đánh đấm túi bụi, cầm rựa dọa chém nữ shipper xảy ra ở địa phương này.

Theo ông Độ, hiện Công an xã Ea Kao đang thu thập hồ sơ bệnh án của nữ shipper, đồng thời làm việc với các bên liên quan để có căn cứ xử lý vụ việc.

"Nếu nữ shipper bị thương nặng, phải truy cứu trách nhiệm hình sự, công an xã sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra, xử lý. Nếu thương tích mức nhẹ, công an xã sẽ củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính nam thanh niên"- ông Độ nói.

Theo một nguồn tin khác, chiều 30/10, nữ shipper đề nghị nam thanh niên nhận hàng nhưng đến một địa điểm khác trả tiền hàng. Hai bên buông lời cãi vã, không thống nhất việc trả tiền hàng. Nam thanh niên lao vào hành hung nữ shipper.

Công an xã Ea Kao đã làm việc với các bên liên quan, đồng thời hướng dẫn nữ shipper đến bệnh viện thăm khám, lấy hồ sơ bệnh án để công an có cơ sở xử lý.

Bình Dương: Thanh niên bị xe container cán tử vong ở đường Mỹ Phước

Thanh niên bị xe container cán tử vong ở đường Mỹ Phước. Nguồn: Pháp luật TP. HCM

Đến khoảng hơn 16 giờ ngày 3/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Nạn nhân là anh L.V.N. ( 38 tuổi, quê Đắk Lắk). Hơn 15 giờ chiều cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng từ vòng xoay An Phú đi ngã tư Thủ Khoa Huân, khi đến đoạn ngã ba đường Thuận Giao 02 thì nghe tiếng động lớn.

Nhiều người chạy tới phát hiện anh N. tử vong, thi thể nằm cách xe máy 47M1-612xx chừng 2 mét. Trên mặt đường ghi nhận có nhiều cát và một số vết cày xước.

Theo một clip liên quan đến vụ tai nạn lan truyền trên mạng xã hội, thời điểm trên xe máy đang lưu thông thì bất ngờ trượt té.

Anh N. và xe máy ngã xuống đường, đúng lúc một xe container đi tới cán phải nạn nhân. Xe container sau đó dừng cách hiện trường khoảng 500 mét.

Theo người dân, trên mép đường Mỹ Phước - Tân Vạn ở khu vực tai nạn xuất hiện nhiều cát rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.