Thanh Hóa: Thiếu tá công an gặp tai nạn giao thông gãy xương đùi

Ngày 3/12, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 14h56 ngày 2/12 tại nút giao cắt Km 367+210, QL1 (đoạn qua địa phận phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn), ông Nguyễn Hữu C. (SN 1959, ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô tải BKS: 36C - 091.xx xi nhan sang đường thì bất ngờ bị xe mô tô BKS: 36C1 - 548.xx do anh Mai Văn S. (SN 2009, trú tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn) điều khiển chở phía sau anh Hồ Xuân V. (Sinh năm 2009 người cùng thôn) tông vào phía đầu xe.

Sau va chạm mạnh, xe mô tô bị trượt ngã rồi văng vào người Thiếu tá N.T.T. (SN 1985, cán bộ công an xã Hải Yến, công an thị xã Nghi Sơn) đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến anh S. bị chấn thương sọ não phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, còn anh Vinh bị đa chấn thương nhẹ và Thiếu tá N.T.T. bị gãy xương đùi trái, cả hai đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Hiện, vụ việc đang được công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắc Ninh: Bức xúc cảnh ô tô biển xanh bất chấp nguy hiểm, chạy ngược chiều trên quốc lộ

Mới đây, đoạn video ghi lại hình ảnh một xe ô tô biển xanh ngang nhiên đi ngược chiều trên đường quốc lộ được chia sẻ trên mạng xã hội, đang nhận được sự quan tâm và chú ý của đông đảo người xem.

Theo hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, vào khoảng 14 giờ ngày 2/12, trên QL 38 đoạn qua cầu Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh), xe ô tô mang biển số màu xanh sau khi vừa di chuyển qua cầu đã bất ngờ đánh lái sang làn ngược chiều.

Đáng nói, thời điểm trên, phía làn đường ngược chiều có rất nhiều phương tiện đang di chuyển. Hành động của tài xế xe biển xanh khiến hàng loạt phương tiện đã phải dừng lại, tránh né, để không xảy ra va chạm.

Theo người đăng tải video, chiếc xe ô tô biển xanh 99A-003.23 dường như muốn "né" trạm thu phí phía trước vì vậy đã bất chấp nguy hiểm cho xe chạy ngược chiều, bên cạnh đó người này cũng hoài nghi có thể biển số trên là giả.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều lên án hành vi chạy xe ngược chiều của tài xế xe biển xanh, không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn dễ gây ra tai nạn giao thông, uy hiếp đến sự an toàn của các phương tiện khác.

Bình Dương: Cháy lớn ở cửa hàng mua bán xe đạp

Tối 3/12, cửa hàng mua bán xe đạp trẻ em nằm trên đường Độc Lập, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy. Lúc này những người trong nhà chạy xuống kéo cửa thoát ra ngoài rồi hô hoán nhờ người dân dập lửa. Hiện trường là căn nhà ba lầu, tầng trệt ngay lối ra vào là khu vực chứa nhiều xe đạp, cũng là nơi phát hỏa ban đầu.

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC huyện Phú Giáo điều xe nước cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường phun nước dập lửa, đồng thời cùng người dân di dời tài sản ra bên ngoài. Khoảng 30 phút sau, vụ hỏa hoạn được khống chế. Nhiều chiếc xe đạp và tài sản khác bị cháy rụi hoặc hư hỏng.

Hiện, nguyên nhân và con số thiệt hại đang được ngành chức năng làm rõ.

Chiếc xe máy bất ngờ vọt ga, lao sượt qua đứa trẻ trước sự kinh sợ của tất cả mọi người

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm khiến người xem ai nấy đều phải giật mình, thót tim.

Theo camera an ninh ghi lại diễn biến bên trong con ngõ nhỏ. Lúc này có một người phụ nữ điều khiển xe máy dừng trước nhà nhưng cô không tắt máy. Trong lúc xuống xe, em bé ngồi phía trước đã vô tình vặn vào tay ga khi bước xuống. Hậu quả, chiếc xe lao vọt về phía trước với tốc độ nhanh, kéo theo cả em bé lẫn người phụ nữ.

Chiếc xe lao vọt về phía nhóm người đang ngồi uống trà ở phía đối diện. Chiếc xe máy tuy lao vào giữa nhóm người nhưng may mắn chỉ đâm sượt qua người đàn ông và bé trai ngồi trên xe đạp. May mắn cả 2 đều không bị thương.

Đoạn clip sau khi đăng tải khiến nhiều người sợ hãi. Đây là một vụ tai nạn nguy hiểm, bắt nguồn từ sai lầm mà nhiều người mắc phải khi đi xe máy. Đó là cho trẻ ngồi phía trước nhưng không tắt máy khi dừng xe, khi trẻ vô tình vặn vào tay ga sẽ khiến xe lao về phía trước và gây ra tai nạn.

Chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu nhưng tình huống trên lần nữa cảnh báo đến tất cả các phụ huynh khi chở trẻ nhỏ bằng xe tay ga, hãy luôn tắt máy khi dừng xe để tránh xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.