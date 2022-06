Va chạm giao thông, tài xế xe ôm công nghệ đập phá xe ô tô 7 chỗ

Va chạm giao thông với nhau, tài xế xe ôm công nghệ đập phá xe ô tô 7 chỗ. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Vụ việc được cho là xảy ra vào sáng 2/6 trên đường Lương Định Của (quận 2, TP HCM). Được biết trước đó xe ô tô 7 chỗ có va chạm với anh tài xế xe ôm công nghệ, sau đó anh tài xế này đã đuổi theo đánh đập và phá hoại tài sản của chủ xe ô tô.

Xe container tông văng xe trâu đi gom rác

Xe container tông văng xe trâu đi gom rác. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại được hình ảnh vụ tai nạn xảy ra vào 13h43 trưa 1/6. Theo clip, trên đoạn đường qua khu dân cư đang có một người đàn ông đi thu gom rác. Người này đã dừng chiếc xe cải tiến do trâu kéo ở giữa làn đường bên phải khiến cho nhiều phương tiện đi qua phải đánh lái lấn làn sang trái. Chiếc xe container đi tới đúng lúc phía ngược chiều có 2 xe ô tô 5 chỗ nên không thể lấn làn, tài xế chỉ đành điều khiển xe quệt vào phía hông xe trâu. Cú va chạm khiến chiếc xe cải tiến và con trâu đã bị đẩy về phía trước. Xe cải tiến vỡ các bộ phận, rác thải trên xe bắn tung tóe ra đường. Con trâu tội nghiệp bị húc cày mặt xuống đường.

Thót tim tài xế xe ôm công nghệ thiếu quan sát tông vào xe ô tô

Thót tim tài xế xe ôm công nghệ thiếu quan sát tông vào xe ô tô. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được camera của xe ô tô hành trình ghi lại cảnh một tài xế công nghệ đi không chú ý quan sát đã đâm vào sườn của một xe ô tô 4 chỗ. Cú va chạm khiến tài xế xe công nghệ ngã xuống đường. Rất may lúc đó không có phương tiện nào hướng ngược chiều đi lại và tài xế không bị làm sao. Đoạn clip là lời cảnh báo với mọi người nên chú ý quan sát khi tham gia giao thông.



Tổng kho vũ khí của phe cánh Thổ Nhĩ Kỳ bị nổ tung, rocket văng đi hàng km

Tổng kho vũ khí của phe cánh Thổ Nhĩ Kỳ bị nổ tung, rocket văng đi hàng km. Nguồn: Người Đưa Tin



Đêm muộn ngày 1/6, một tổng kho vũ khí đã phát nổ. Đây là tổng kho vũ khí của Sham Legion, lực lượng thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, ở khu vực phía tây bắc của Idlib. Tổng kho nằm ở vùng lân cận của thị trấn Babsqa, cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 2km. Rất nhiều đạn dược bên trong đã phát nổ, trong đó có cả rocket Grad 122 mm.

Vụ nổ khiến các mảnh vỡ văng xa hàng km tới thị trấn Kafr Lusin, Aaqrabate, Sarmada cũng như trại tị nạn Saladin - hiện đang có hàng nghìn dân thường sinh sống. Một quả rocket từ vụ nổ cũng đã văng vào bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ít nhất ba người bị thương nặng khi vụ nổ xảy ra. Một trong số những người bị thương được cho là đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Các nhà hoạt động Syria tuyên bố, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chính là nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa xác định được ai đứng sau vụ tấn công.