Clip NÓNG 24h: Xe máy điện bị ô tô tải húc văng vì bất cẩn khi di chuyển qua nút giao

Theo hình ảnh được camera an nình ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 10 giờ ngày 26/9, thời điểm trên, chiếc xe máy điện do 2 học sinh cầm lái đang di chuyển qua một ngã ba.

Đáng nói, do không chú ý quan sát, người điều khiển xe điện không phát hiện có một xe ô tô tải từ phía đường giao cắt đang đi tới. Do khoảng cách quá gần, cùng với việc không giảm tốc độ từ sớm, lái xe tải đã không kịp xử lý, tông thẳng vào chiếc xe máy điện.

Va chạm mạnh khiến chiếc xe điện bị hất văng, 2 em học sinh ngồi trên xe cũng ngã xuống mặt đường, trong đó 1 em bị bánh sau xe tải cán trúng, nằm im bất động. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân gần đó đã nhanh chóng có mặt, xem xét tình hình và hỗ trợ người bị nạn.

Ngày 26/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, sau thời gian trinh sát, mật phục, khoảng 21h15 ngày 25/9, đơn vị chủ trì, tổ chức lực lượng phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - ma túy, Công an huyện Phúc Thọ tiến hành kiểm tra, bắt giữ 2 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện thủy gắn số đăng ký VR07033693 có 3 người gồm: P.V.Đ (1977, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), T.V.A (SN1987, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và P.V.A (SN 2002, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Trên phương tiện lắp đặt thiết bị bơm, hút cát đang thực hiện hút cát từ lòng sông Hồng bơm sang khoang chở hàng của phương tiện thủy chở hàng gắn số đăng ký VP-1959 đang neo đậu kế bên.

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ 2 phương tiện, thiết bị liên quan và khoảng 200m3 cát để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo camera hành trình ghi lại, vào khoảng 11h11 phút ngày 21/9 vừa qua, thời tiết tại Đồng Nai có mưa lớn, đường trơn trượt và các phương tiện đang lưu thông hướng về phía trạm thu phí ổn định. Ngay lúc này, chiếc xe ben đi ở làn đường bên trái chạy với tốc độ tương đối nhanh, hướng vào trạm thu phí.

Khi vừa qua khỏi trạm, chiếc xe bị mất lái và trượt bánh, xoay 180 độ. Cùng lúc đó, chiếc xe ô tô màu đen mang biển kiểm soát 60A-850.29 kịp phanh gấp để tránh va chạm với xe ben. Sau khi ổn định lại, tài xế xe ben nhanh chóng lái xe rời khỏi khu vực này. Rất may mắn, sự cố mất lái của chiếc xe ben không gây tai nạn với bất kỳ phương tiện nào khác trên đường.