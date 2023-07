Clip NÓNG 24h: Xe tải chở than cháy trơ khung trên đường Hồ Chí Minh

Xe tải chở than cháy trơ khung trên đường Hồ Chí Minh

Xe tải chở than bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh. Nguồn: Báo Sài Gòn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải 43H-011.96 do tài xế Phạm Khải (32 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) điều khiển, trên xe chở than cà phê từ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) về TP Đà Nẵng. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, khi đến địa phận thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn thì xe bất ngờ bị bốc cháy ngùn ngụt phía sau thùng xe.

Trên xe lúc này chở 15,5 tấn than cà phê, ngọn lửa gặp than bùng phát dữ dội. Tài xế Khải và một người ngồi cùng trên xe đã kịp nhảy ra ngoài.

Sau khi nhận thông tin, lực lượng công an địa phương đã đến hiện trường phân luồng giao thông, cứu nạn cứu hộ, dập lửa. Tuy nhiên, khu vực này rừng núi hiểm trở gây khó khăn cho việc khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng đã tăng cường hai xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ đến dập lửa.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do lửa bốc cháy từ lượng than phía sau thùng xe.

Hàng chục thanh niên cầm gậy lao vào nhau hỗn chiến ở Quảng Bình

Hàng chục thanh niên cầm gậy sắt hỗn chiến giữa khu dân cư. Nguồn: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Vào khoảng 16h ngày 3/7, tại khu vực trước cổng Sân vận động thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, 2 nhóm thanh niên hàng chục người cầm nhiều loại hung khí lao vào xô xát, đánh nhau gây náo loạn đường phố. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt đảm bảo an ninh trật tự, truy bắt một số đối tượng liên quan.

Theo cơ quan công an, sự việc xảy ra tại khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Thời điểm này, 2 nhóm thanh niên có khoảng 25 người di chuyển bằng nhiều ô tô, xe máy có mang theo hung khí gồm ống tuýp sắt, dao, gậy... lao vào đánh nhau.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu xác định, do mâu thuẫn từ trước nên các đối tượng thuộc 2 nhóm trên địa bàn thị xã Ba Đồn thách thức và hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi gây rối, một số đối tượng đã bỏ trốn vào thành phố Đà Nẵng. Công an thị xã Ba Đồn, Công an tỉnh Quảng Bình truy đuổi, phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành triệu tập, gọi hỏi và di lý 7 đối tượng liên quan về Quảng Bình để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an thị xã Ba Đồn tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn tiến hành triệu tập, gọi hỏi các đối tượng liên quan mở rộng điều tra.

Vượt ẩu dưới trời mưa, taxi bị ô tô con tông vỡ thân

Vượt ẩu dưới trời mưa, taxi bị ô tô con tông vỡ thân. Nguồn: OFFB

Sự việc xảy vào khoảng 17 giờ 37 phút ngày 4/7 trên Quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe Hyundai Grand i10 mang BKS 22A 058.xx của một hãng Taxi lưu thông trên Quốc lộ 2 hướng thị trấn Tân Yên đi TP.Tuyên Quang, dưới điều kiện thời mưa, mặt đường trơn trượt.

Khi đến Km14 thuộc địa phận trên thì tài xế tăng tốc vượt một chiếc xe đầu kéo chạy cùng chiều. Cùng lúc này chiếc Toyota Vios mang BKS 22A 100.xx di chuyển theo chiều ngược lại. Ngay khi phát hiện xe Toyota đang đi đến, tài xế xe taxi phanh gấp dẫn đến mất lái và bị ô tô Toyota Vios tông ngang thân xe.

Va chạm mạnh khiến chiếc xe Taxi biến dạng thân xe bên phải, Toyota Vios hư hỏng nặng phần đầu xe. Hai tài xế bị thương khá nặng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Hàng xóm phá lồng sắt, cứu gia đình 3 người khỏi đám cháy

Hàng xóm phá lồng sắt, cứu gia đình 3 người khỏi đám cháy. Nguồn: Báo Công An Nhân Dân

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 4/7 tại căn nhà trên đường TA16 (phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh). Lúc này, trong nhà có 2 vợ chồng và bé gái bị mắc kẹt trong tâm trạng sợ hãi. Người dân sau đó đã phá cửa sổ ở tầng 1, đưa các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn. Lực lượng cứu hỏa cũng kịp thời dập tắt đám cháy.