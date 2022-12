Clip NÓNG 24h: Xôn xao clip được cho là Brazil đang chuẩn bị lễ tang cho "vua bóng đá" Pele

Xôn xao clip được cho là Brazil đang chuẩn bị lễ tang cho 'vua bóng đá' Pele

Mới đây, mạng xã hội Brazil tràn ngập hình ảnh công nhân đang chuẩn bị cho buổi lễ ở sân vận động Vila Belmiro, Santos. Cư dân mạng phát hiện một thứ giống như chiếc quan tài được mạ vàng, xung quanh là những hình điêu khắc về Pele. Do đó, nhiều người tin rằng Santos đang chuẩn bị tang lễ cho 'vua bóng đá' Pele.

Mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn khi CLB Santos, nơi Pele thi đấu phần lớn sự nghiệp, đã quyết định thông qua hành động đặc biệt để tri ân 'vua bóng đá'. Theo đó, đồng phục của CLB này sẽ có thêm một chiếc vương miện phía trên 2 ngôi sao (tượng trưng cho Pele) kể từ đầu năm 2023. Trước đó, đồng phục có vương miện đã được sử dụng trong một trận đấu tri ân Pele vào năm 2019. Tuy nhiên, đến hôm nay thì sự thay đổi này mới được đưa vào quy chế CLB.

Trong khi đó, phía người nhà của Pele vẫn im lặng trước thông tin nói trên. Những người con của 'vua bóng đá' quây quần bên ông tại bệnh viện, trong dịp Giáng sinh.

Pele mắc ung thư ruột kết từ năm 2021. Thời gian gần đây, vấn đề hô hấp khiến sức khỏe của Pele giảm sút nhanh chóng. Có thông tin cho rằng cơ thể ông không còn đáp ứng hóa trị. Tuy nhiên, gia đình ông đã bác bỏ thông tin này và cho biết sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng.

Va chạm với xe đầu kéo container, chú rể lâm nạn trước ngày cưới

Sáng 25/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn dẫn đến cháy xe khiến một nam thanh niên nguy kịch vừa xảy ra trên địa bàn phường An Phú.

Theo thông tin ban đầu, đêm 24/12, nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sonic biển số tỉnh An Giang, lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, khi đến địa phận phường An Phú (TP Thuận An), đoạn giao với đường Chu Văn An thì xảy ra va chạm với xe container đang rẽ qua đường.

Sau khi va chạm, chiếc xe máy bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi trên đường chỉ sau vài phút. Nam thanh niên bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

'Bom lốc xoáy tuyết' nhấn chìm nước Mỹ trong thời tiết -45 độ C, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng

Một cơn bão mùa đông lớn đã nhấn chìm hầu hết nước Mỹ hôm 24/12. Sự kiện được gọi là 'bom lốc xoáy' này đã khiến ít nhất 16 người chết. Bom lốc xoáy đã làm gián đoạn việc đi lại trong kỳ nghỉ và các tiện ích cũng như khiến khoảng 1,7 triệu ngôi nhà không có điện với nhiệt độ ở một số nơi giảm xuống tới -45 độ C. Cơn bão được gây ra bởi sự va chạm của không khí ấm, ẩm từ phía nam với không khí khô, lạnh từ phía bắc.

Truyền thông địa phương dẫn lời các quan chức cho biết ít nhất 16 trường hợp tử vong trên khắp nước Mỹ được cho là do thời tiết khắc nghiệt. Phần lớn các trường hợp tử vong là do tai nạn giao thông ở các bang bao gồm Kentucky, Missouri, Oklahoma và Ohio.

Cơn bão đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến khoảng 1,7 triệu ngôi nhà. Việc đi lại cũng bị ảnh hưởng nặng nề, hơn 7.000 chuyến bay bị hoãn và gần 3.500 chuyến bị hủy hoàn toàn. NWS đã cảnh báo người Mỹ không nên cố gắng di chuyển bằng ô tô, vì thời tiết xấu đã khiến điều đó "không thể" xảy ra ở một số địa điểm nhất định.

Xe tăng chở đầy 'ông già Noel' bị mắc kẹt ở Anh

Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm 22/12. Một xe tăng chở đầy ông già Noel đã gây ra tình trạng hỗn loạn ở ngôi làng Angarrack ở Cornwall, Anh sau khi bị mắc kẹt tại một con đường nhỏ ở đây và cuối cùng phải nhờ tới cảnh sát giải thoát. Theo Sky News, cư dân trong làng đã nổi giận khi "con quái vật kim loại khổng lồ" bị mắc kẹt và chặn lối vào những con đường được trang trí nổi tiếng của họ. Ian Jepson, một nhân chứng quay video về cảnh kẹt xe mùa lễ hội cho biết, tắc đường diễn ra trong khoảng hai tiếng.

Trang Cornwall Live đưa tin, một cảnh sát giao thông đã khuyên các ông già Noel không nên đi tiếp vì họ không thể tiến sâu hơn nữa. "Các bạn không thể đi vào sâu hơn nữa cùng với chiếc xe tăng, có rất nhiều ô tô đang đậu ở đó. Các bạn sẽ không thể đi qua được", nữ cảnh sát nói khi chỉ tay về phía trung tâm của ngôi làng. Tuy nhiên, chiếc xe tăng vẫn tiến vào và bị mắc kẹt.