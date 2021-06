Clip nóng: Tài xế giải cứu nam thanh niên đang bị nhóm người đánh 'hội đồng' giữa đường

Vụ việc ghi nhận vào lúc 18h18 ngày 3/6 và được camera an ninh tại một khu phố ghi lại, một chiếc xe Innova 7 chỗ khi rẽ bên phải do tài xế không chú ý quan sát đã đâm vào chiếc xe rác khiến người phụ nữ nhân viên môi trường ngã văng ra đường. Rất may người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ và đã được tài xế xuống xe hỏi han.