Clip: Võ sĩ gốc Việt Thanh Lê ra "mưa" đòn, đấm ngất “Kẻ hủy diệt”

Với 13 trận thắng (9 trận bằng knock-out) trong tổng số 16 trận chuyên nghiệp, Ryogo Takahashi được đánh giá cao hơn Thanh Lê trước khi cuộc so tài diễn ra. Trận đấu nằm trong sự kiện mang tên A New Tomorrow, sự kiện võ thuật đầu tiên trong năm 2020 của sàn đấu võ thuật tổng hợp lớn nhất châu Á ONE Championship.

Thanh Lê (phải) đấm gục võ sĩ có biệt danh "Kẻ hủy diệt" Ryogo Takahashi.

Trước đối thủ mạnh, Thanh Lê nhập cuộc bằng những pha di chuyển liên tục xung quanh sàn đấu để tìm sơ hở của đối phương. Chiến thuật này giúp võ sĩ gốc Việt sớm có cú đá chính xác vào bụng của Ryogo ở những giây đầu. Bất ngờ trúng đòn, võ sĩ người Nhật Bản phòng thủ càng chặt chẽ hơn khiến Thanh Lê vô cùng khó khăn trong các tình huống áp sát.



Giữa hiệp 1, Thanh Lê gặp bất lợi rất lớn khi bị đối thủ tóm lấy chân sau cú đá không thành công. Tuy nhiên, Ryogo phạm sai lầm nghiêm trọng khi cú đấm móc rất nhanh của anh bị Thanh Lê tránh được khiến võ sĩ người Nhật Bản mất đà ngã ra sàn.

Không bỏ lỡ cơ hội, Thanh Lê lập tức lao vào tung liên tiếp những cú đấm, lên gối như vũ bão. Sau khi dồn đối thủ vào góc đài, Thanh Lê tung một cú đánh cực mạnh vào giữa mặt Ryogo khiến võ sĩ người Nhật Bản đổ gục xuống sàn đấu bất tỉnh. Trọng tài lập tức cho dừng trận đấu và tuyên bố chiến thắng knock-out cho Thanh Lê ngay trong hiệp đầu tiên.

Đáng nói, đây đã là trận thắng bằng knock-out thứ 3 liên tiếp của Thanh Lê kể từ khi gia nhập ONE Championship vào năm ngoái, nâng chuỗi trận toàn thắng chuyên nghiệp của anh lên con số 13 trên mọi đấu trường.

Võ sĩ gốc Việt Thanh Lê ra "mưa" đòn, đấm ngất “Kẻ hủy diệt” Ryogo Takahashi.